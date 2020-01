Sony revela logo PS5, diz que já vendeu 5 milhões de PSVRs

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Apesar das previsões dos principais novos detalhes do PlayStation 5 aqui na CES 2020 , eles realmente não aconteceram. Mas conseguimos uma revelação - o logotipo do PS5. Não é inovador, é claro, porque se parece com o do PS4, mas sua aparência significa que estamos um passo à frente da data de lançamento do "feriado 2020", reiterada na CES Press Conference da Sony.

Se a data de lançamento do PS5 realmente significa férias em vez de outono / outono, haverá um confronto entre o PlayStation 5 e também o Xbox Series X.

Conseguimos alguns outros pedacinhos em termos de vendas da geração atual - a Sony já vendeu cinco milhões de fones de ouvido PlayStation VR, o que é decente, considerando o apelo ainda nicho do VR. Também anunciou que já vendeu 106 milhões de consoles PlayStation 4 no total.

É uma figura incrível em qualquer medida, mas ainda está atrás do PlayStation 2, que continua sendo o console mais vendido de todos os tempos, graças à Singstar. (OK, inventamos essa última parte). 1,15 bilhões de jogos PS4 também foram vendidos durante a vida útil do console, o que, novamente, é uma figura incrível.

A Sony reiterou alguns outros detalhes do PS5, incluindo gráficos de 8K, suporte a traçado de raios, detalhes de acionamento háptico e adaptável no controlador , SSDs de alta velocidade e uma unidade de Blu-ray Ultra HD. Parece que teremos que esperar pela E3 2020 em junho para obter o próximo conjunto de detalhes que certamente incluirá jogos de lançamento para a plataforma.