Desde o lançamento do iOS 13 , iPadOS 13 e tvOS 13, os proprietários de dispositivos da Apple conseguiram emparelhar um controle Xbox One ou PS4 DualShock 4 com seu telefone, tablet ou decodificador.

Funciona bem com o Apple Arcade e vários jogos que suportam controladores de jogos, com pouca latência perceptível. Certamente, nos divertimos muito jogando o Agent Intercept usando um controle Xbox. Também torna a versão mais antiga e não Apple Arcade do Grand Theft Auto Vice City mais jogável do que nunca e é ótima quando combinada com o PS4 Remote Play .

Aqui está como você pode conectar um controle Xbox One ou PS4 ao seu iPhone, iPad, iPod touch ou Apple TV.

Primeiro, você precisa ativar o controle do Xbox One pressionando o símbolo do Xbox na parte superior e, em seguida, colocá-lo no modo de pareamento pressionando o botão de emparelhamento na face superior do controle (próximo ao gatilho esquerdo).

O símbolo do Xbox deve piscar mais rapidamente.

Para iPhone, iPad e iPod touch, clique no aplicativo "Configurações" no seu iPhone, iPod touch ou iPad. Toque em Bluetooth e em "Outros dispositivos", você verá "Xbox Wireless Controller". Toque nele e ele deve emparelhar automaticamente com o seu dispositivo.

As instruções são semelhantes para a Apple TV. Mais uma vez, vá para o aplicativo "Configurações", embora desta vez você precise rolar para "Remotos e dispositivos". A opção "Bluetooth" está lá, então clique nela e, se o seu controlador estiver no modo de par, ele deverá aparecer como "Xbox Wireless Controller" em "Outros dispositivos". Clique nisso e pronto. Você também pode usar o controlador para toda a navegação na Apple TV, em vez do controle remoto incluído.

As instruções sobre como emparelhar um controlador PS4 são semelhantes às acima. No entanto, definir o controlador no modo de par é diferente.

Antes de ligá-lo, mantenha o botão "Compartilhar" no controlador (à esquerda do touchpad). Em seguida, pressione o botão PlayStation na parte inferior central. A luz do LED no controlador deve piscar em branco, significando que agora está no modo de par.

Agora você deve vê-lo no menu Bluetooth do iPhone, iPod touch, iPad ou Apple TV, conforme sugerido acima - desta vez como "Controlador sem fio DUALSHOCK 4". Toque nisso e pronto.

Depois de emparelhado inicialmente, você pode vincular automaticamente seu controle pressionando o símbolo Xbox no console Xbox One ou o botão PlayStation na alternativa PS4.

Para desconectá-los e desligá-los, vá para o menu Bluetooth em seu respectivo dispositivo, toque no ícone de informações e, em seguida, em "Desconectar".