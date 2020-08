Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony Interactive Entertainment hospeda regularmente eventos online State of Play para mostrar os trailers de jogo mais recentes para PS4 e PS5 .

Este último é devido hoje, quinta-feira, 6 de agosto, e trará algumas atualizações sobre os próximos jogos PS4 e PSVR, e algumas notícias sobre os jogos PS5 também, embora a Sony tenha deixado claro que nada importante está sendo anunciado.

Veja como e quando você pode assisti-lo online.

O vídeo apenas online começará às 13h (horário do Pacífico) de hoje, quinta-feira, 6 de agosto de 2020. Aqui estão os horários para a sua região:

Costa Oeste dos EUA: 13h PT

Costa Leste dos EUA: 16h ET

Reino Unido: 21h BST

Europa Central: 22h CEST

Assim que o vídeo for agendado no YouTube, iremos incorporá-lo bem aqui no topo da página, então volte para assisti-lo ao vivo conosco.

Alternativamente, você também poderá assisti-lo nos canais do PlayStation no Twitch e no YouTube .

Como a maioria das apresentações State of Play, esperamos que isso seja um pouco como um turbilhão entre os jogos que estão chegando para os consoles da Sony. Foi confirmado que isso incluirá versões do PS4 e PS5.

State of Play retorna quinta-feira às 13:00, Pacífico!



O que esperar:

▪️ Foco nos próximos jogos PS4 e PS VR

▪️ Alguns check-ins rápidos em jogos de terceiros e indie do showcase PS5 de junho

▪️ Sem grandes anúncios PS5!



Detalhes de sintonia: https://t.co/kgrDFZsHd2 pic.twitter.com/9AIPFnh3CT - PlayStation (@PlayStation) 3 de agosto de 2020

A Sony está tomando cuidado para garantir que as pessoas não esperem muito, portanto, não parece que receberemos as duas informações-chave que ainda circulam sobre o PS5 - seu preço e data exata de lançamento.

Ainda assim, vale a pena assistir à apresentação se você estiver interessado em saber mais sobre os jogos que a Sony está lançando no mercado.

Escrito por Rik Henderson. Edição por Max Freeman-Mills.