Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sony Interactive Entertainment organiza regularmente eventos online do State of Play para exibir os mais recentes trailers de jogos para PS4 e, potencialmente, PS5 .

Os vídeos são semelhantes às transmissões diretas da Nintendo, Inside Xbox ou Stadia Connect, e às vezes se concentram em um único jogo.

O último será lançado amanhã, quinta-feira, 14 de maio e será inteiramente sobre a próxima aventura de mundo aberto do Sucker Punch, Ghost of Tsushima.

Aqui está como e quando você pode assistir online.

O vídeo somente on-line começará às 13:00 PT na quinta-feira, 14 de maio de 2020. Aqui estão os horários da sua região:

Costa Oeste dos EUA: 13:00 PT

Costa Leste dos EUA: 16:00 ET

Reino Unido: 21:00 BST

Europa Central: 22h CEST

Você deve assisti-lo aqui - adicionaremos o fluxo ao topo desta página quando estiver disponível.

Como alternativa, você também poderá assisti-lo nos canais da PlayStation no Twitch e no YouTube .

Embora os vídeos anteriores do State of Play incluam vários jogos, o último durará cerca de 18 minutos e será totalmente dedicado ao próximo título de sucesso de bilheteria do desenvolvedor infame Sucker Punch: Ghost of Tsushima.

Já vimos o jogo algumas vezes antes, com sua exibição mais notável na E3 2018, mas agora está quase pronto para o lançamento, haverá imagens de jogabilidade atualizadas e muito mais em exibição: "Você receberá uma visão ampliada das novas cenas de jogo, incluindo exploração, combate e muito mais ", diz o artigo no PlayStation Blog.

Ghost of Tsushima será exclusivo para PS4 e lançado em 17 de julho.

