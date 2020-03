Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Você sabia que pode jogar jogos PS4 remotamente através de um iPhone, iPad ou iPod touch?

Assim como os telefones Android, os dispositivos iOS podem transmitir todos os jogos de um PlayStation 4 ou PS4 Pro local. Além disso, você pode vincular seu controlador DualShock 4 ao seu dispositivo para reproduzi-lo em qualquer ambiente da casa.

Aqui você precisa saber para fazer os jogos do PS4 funcionarem em um iPhone ou iPad. E de graça.

O PS4 Remote Play usa efetivamente seu smartphone, tablet, PC ou PS Vita como uma tela sem fio para um PlayStation 4. Ele transmite o que estiver sendo reproduzido no console diretamente para a segunda tela, com os códigos de controle voltando na outra direção.

Você pode vincular um controlador compatível a um dispositivo suportado ou, no caso de telas sensíveis ao toque, usar os controles na tela para jogar jogos completos como se estivesse na TV.

No caso do iPhone, seus dedos podem obscurecer muita ação, e os controles de contração são complicados usando apenas a tela. Ainda funciona bem em muitos jogos que não exigem reações extremamente rápidas.

Além disso, você sempre pode usar um controlador Bluetooth, desde que seja certificado pela MFI para funcionar com dispositivos Apple ou um PlayStation DualShock 4 emparelhado com seu telefone ou tablet .

Siga estas etapas simples para executar jogos no seu dispositivo.

- Um aplicativo PS4 Remote Play dedicado está disponível na Apple App Store. Você pode baixá-lo gratuitamente a partir daqui .

- Depois de instalado, você precisa abri-lo e entrar na sua conta da PlayStation Network.

- Verifique se você está no Wi-Fi, porque o aplicativo só funciona em sua rede doméstica - você não pode jogar jogos PS4 remotamente quando estiver no ônibus, por exemplo.

- Após o login, o aplicativo pesquisará na sua rede o PS4 que você deseja usar. Você precisa ter o console ligado, também precisa estar logado no PS4 para que isso funcione.

- Uma vez encontrado, você verá a tela inicial do PS4 no seu dispositivo e os controles na tela serão exibidos, que você pode usar para navegar e iniciar jogos.

- Se o seu PS4 não puder ser encontrado, especialmente na primeira vez em que você usar o aplicativo, será necessário registrar o seu dispositivo iOS nas configurações do console.

- Você primeiro precisa garantir que o seu PS4 possua o software do sistema 7.02 ou superior. Ele deveria ter sido baixado automaticamente, mas, se não for, vá para Atualização do software do sistema no menu principal Configurações. Ele irá verificar, baixar e instalar a versão mais recente.

- Para registrar seu dispositivo iOS no PS4 manualmente, vá para o mesmo menu principal de Configurações no console.

- Agora vá para Configurações de conexão de reprodução remota rolando para baixo.

- Lá, clique em Adicionar dispositivo.

- Na próxima tela, você verá um código composto por oito números e um relógio de contagem regressiva sobre quanto tempo o código será válido.

- Antes que o tempo acabe, volte para o seu dispositivo iOS e, na tela "Procurando pelo PS4", você verá "Registrar manualmente" no canto inferior.

- Clique nele e você pode inserir o código do próprio PS4. Os dispositivos devem emparelhar e a tela inicial do PS4 aparece no seu telefone ou tablet como antes.

- Isso também pode ser necessário se você quiser trocar os consoles do PS4, o que pode ser feito nas configurações do aplicativo iOS.

- Antes de conectar-se ao seu PlayStation 4, vale a pena inserir as configurações no aplicativo PS4 Remote Play tocando no ícone de engrenagem no canto superior direito.

- Para nós, a configuração mais importante para ajustar é a qualidade do vídeo. O aplicativo está definido como 540p como padrão, mas você pode alterá-lo para inferior (360p) ou superior (720p e 1080p). Você experimentará diferentes níveis de desempenho, dependendo da sua rede doméstica, mas vale a pena dar uma chance a todos para ver o que funciona melhor.

- Para um iPhone, você provavelmente não precisa definir uma resolução muito alta, pois as diferenças nos detalhes não serão tão visíveis na tela pequena. Pode ser mais adequado para um iPad.

- Você também pode alterar a taxa de quadros nas mesmas configurações de Qualidade de vídeo, embora isso também possa sobrecarregar sua rede doméstica.

- Lembre-se, como você está transmitindo localmente, sua conexão de banda larga é irrelevante - não importa quão rápida ou lenta seja, apenas os recursos da rede doméstica são relevantes.

Além dessas configurações, você verá que todos os controles encontrados nos controladores DualShock 4 estão presentes na tela (embora você também possa ocultar alguns deles). Todos os jogos funcionam com eles, mas você pode achar que alguns não são tão jogáveis com os botões da tela sensível ao toque, como dissemos acima.