Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Todos os meses, os proprietários de PS4 e PS4 Pro que assinam o serviço PlayStation Plus da Sony podem baixar e jogar uma grande seleção de jogos gratuitos.

PS Plus é o serviço de jogos online do PlayStation , que fornece acesso a jogos multijogador e outros benefícios, incluindo desconto em muitas compras digitais. Ele também oferece uma grande linha de títulos gratuitos que normalmente custam um pacote.

Uma assinatura do PS Plus geralmente custa £ 6,99 por mês, £ 19,99 por três meses ou £ 49,99 por um ano inteiro.

Disponível de 1 de setembro a 5 de outubro de 2020

Se ainda não o fez, agora é a hora de conferir o jogo battle royale que basicamente faz a bola rolar. Você é lançado do céu em um dos vários mapas, junto com 99 outros jogadores. Você deve então sobreviver no jogo de tiro em terceira pessoa para ser a última pessoa em pé.

Disponível de 1 de setembro a 5 de outubro de 2020

Street Fighter V é um dos mais rápidos e furiosos da série. Ele oferece uma excelente ação de beat-em-up da velha escola, tanto online quanto no jogo local.

Jogos do mês passado, Fall Guys: Ultimate Knockout e Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remasterizada ainda estará disponível para download até 31 de agosto.

Escrito por Rik Henderson.