Todos os meses, os proprietários de PS4 e PS4 Pro que assinam o serviço PlayStation Plus da Sony podem baixar e jogar uma grande variedade de jogos gratuitos.

E este mês, os proprietários do PSVR também se interessam.

O PS Plus é o serviço de jogos on-line da PlayStation , que fornece acesso a jogos com vários jogadores e outros benefícios, incluindo dinheiro com muitas compras digitais. Também oferece uma ótima linha de títulos gratuitos que normalmente custariam um pacote.

Uma assinatura do PS Plus normalmente custa £ 6,99 por mês, £ 19,99 por três meses ou £ 49,99 pelo valor de um ano inteiro.

Aqui estão os jogos gratuitos para PS4 (e PSVR) disponíveis em fevereiro de 2020:

Disponível de 4 de fevereiro a 2 de março de 2020

Com um novo jogo Bioshock em desenvolvimento, agora é o momento ideal para revisitar novamente a trilogia original com esta excelente coleção remasterizada disponível sem nenhum custo extra como parte da associação ao PS Plus. E se você nunca jogou antes? Bem, você está em um momento especial, pois esta assustadora série steampunk FPS oferece uma das melhores experiências single-player da última década.

Disponível de 4 de fevereiro a 2 de março de 2020

O The Sims 4 finalmente chegou ao console há alguns anos e, se você pode mudar o teclado e o mouse para o controlador, ele oferece toda a emoção de construção de vida como sua contrapartida no computador. A franquia está comemorando seu 20º aniversário em fevereiro, por isso faz sentido que você descubra por que tem sido tão duradouro.

Disponível de 4 de fevereiro a 2 de março de 2020

Um jogo PSVR atinge o PS Plus. Como tal, só é realmente relevante para quem possui o fone de ouvido de realidade virtual, mas como é um jogo extra, além dos dois habituais, ninguém perde. O jogo de tiro em primeira pessoa pode ser jogado no controle, bem como no acessório da arma, e um novo pacote de DLC está no horizonte, se você gostar do que vê.

Os jogos do mês passado, Uncharted: The Nathan Drake Collection e Goat Simulator ainda estarão disponíveis para download até 3 de fevereiro.