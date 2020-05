Começam as vendas do PlayStation Days of Play, recebem PSVR por muito menos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sony iniciou sua venda anual do Days of Play, que exibirá os preços de muitos jogos, assinaturas do PS Plus e Now e o declínio do PSVR .

Vai até 8 de junho, com várias ofertas já disponíveis. Em seguida, um monte de títulos de "sucesso de público" estará disponível na PlayStation Store com algumas ofertas "impressionantes".

As maiores ofertas no momento incluem o fone de ouvido PlayStation VR disponível em dois pacotes diferentes, com grandes descontos.

O PSVR Starter Pack vem com mais de £ 50 de desconto, agora ao preço de £ 199,99 no Reino Unido.

squirrel_widget_136646

Como alternativa, um Mega Pack PSVR, incluindo o fone de ouvido e cinco jogos de realidade virtual (como Skyrim e Resident Evil 7: Biohazard), está agora disponível por £ 229,99.

squirrel_widget_176508

Outras pechinchas do PS4 em oferta incluem Death Stranding por apenas R $ 24,99, Days Gone por R $ 15,99 e The Last of Us Remastered por apenas R $ 11,99.

Com The Last of Us Part 2 no horizonte iminente, não há melhor momento do que acompanhar o jogo que começou a série.

Surpreendentemente, um ano inteiro de inscrição no PlayStation Plus custa apenas £ 34,99 durante o período - 30% a mais do que o preço normal por 12 meses.

squirrel_widget_172116

O PS Now também está disponível com 30% de desconto.

Atualizaremos se e quando houver mais ofertas disponíveis.