O chefe da Sony, Jim Ryan, confirmou que o console de videogame da empresa será, de fato, chamado de PlayStation 5. Até fomos tratados com o logotipo.

E há uma série de outros detalhes confirmados, incluindo a janela de lançamento, além de muitas fotos e rumores tentadores.

Então, reunimos tudo o que foi revelado sobre o PS5 até agora. Leia para obter informações sobre o próximo passo na ilustre história da PlayStation .

Desde o final de 2018, recebemos inúmeras confirmações de que a Sony está trabalhando em um "console de próxima geração" . A empresa revelou oficialmente em sua reunião de estratégia corporativa para o ano fiscal de 2019 , que a máquina fornecerá uma "experiência imersiva criada por velocidades de renderização gráfica dramaticamente aumentadas, alcançadas com o emprego de um poder computacional aprimorado e uma banda larga ultra-rápida e personalizada. SSD ".

No entanto, nunca mencionou o nome real. Até outubro de 2019, é isso.

Foi quando o CEO e presidente da Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, escreveu em um post no blog que, de fato, será chamado de PlayStation 5: "Hoje tenho orgulho de compartilhar que nosso console de próxima geração será chamado de PlayStation 5 ", disse ele.

Em tempos mais recentes, durante a CES 2020 em janeiro, recebemos o logotipo oficial . Não é particularmente inovador, considerando que ele se parece exatamente com o equivalente ao PS4, mas oferece uma pista: a SIE vê claramente o novo console como uma extensão de sua família de dispositivos existente e não uma substituição completa.

Além do nome revelado, Ryan revelou a data de lançamento do PS5 na mesma publicação do blog: "Estaremos lançando a tempo do feriado de 2020", disse ele.

Isso corresponde a muitas estimativas anteriores, como a fornecida por Michael Pachter em 2017. O especialista em jogos e eletrônicos da Wedbush Securities e apresentador da série do YouTube Pachter Factor disse ao podcast The 1099 que acreditava que o PlayStation 5 poderia ser lançado em 2020.

"Se eu tivesse que apostar, diria 2020", disse ele.

"A Sony está ganhando tanto dinheiro no PS4 que continuará ganhando enquanto puderem ordená-lo. Acho que a extensão natural disso é que o PS4 Pro se torna o PS4 padrão natural.

"O PS5 provavelmente será seu verdadeiro dispositivo 4K e, para mim, parece que eles não vão lançar o PS5 até que o impulso das vendas diminua".

Uma data de Natal 2020 também parecia mais provável assim que o Xbox subiu ao palco durante a E3 2019 e revelou que seu próximo console - agora confirmado como Xbox Series X - também estará disponível nas lojas nessa época.

Uma coisa que ainda não sabemos, no entanto, é quando veremos o PS5 oficialmente revelado. Houve algumas sugestões de que isso faria parte de uma conferência de imprensa da E3 2020, mas a Sony Interactive Entertainment anunciou que não participará do maior show de videogame do mundo pelo segundo ano consecutivo.

É provável que seja lançado em um evento dedicado nos próximos meses.

Embora ainda não saibamos como será a versão para consumidor do PlayStation 5, uma patente registrada e as renderizações subsequentes criadas pelo site de tecnologia holandês LetsGoDigital dão uma ótima indicação sobre o design do kit de desenvolvimento PS5.

As fotos do devkit foram feitas online.

Entretanto, se o modelo do consumidor final se parece com algo assim está em debate. Uma patente registrada que pode ser indicativa de uma versão para consumidor é a do DualShock 5 proposto.

Publicado em dezembro de 2019, mostra um controlador muito parecido com o DualShock 4 existente , mas sem botão PS na frente e botões extras na traseira.

Ainda precisamos descobrir as especificações reais e confirmadas, mas houve algumas sugestões e detalhes interessantes nos últimos meses.

Por exemplo, em uma entrevista à Wired na primavera de 2019 , o arquiteto de sistemas líder da PlayStation, Mark Cerny, revelou alguns recursos importantes.

O novo console terá uma CPU de oito núcleos baseada no processo de 7 nm da AMD e será semelhante aos processadores Zen 2 Ryzen para PC - como encontrado nos laptops recentes.

O hardware gráfico também foi revelado, com a GPU baseada na microarquitetura Radeon Navi da AMD. Ele oferecerá suporte ao rastreamento de raios, que será mais um hardware do que um software.

Relatórios subsequentes, pelo menos uma entrevista da CNET com o chefe da PlayStation, Jim Ryan , revelaram que o PS5 será capaz de jogos 4K 120Hz - com resoluções até capazes de atingir 8K em algum momento no futuro.

Enquanto, em termos de armazenamento, Mark Cerny afirmou que o espaço interno será (pelo menos em parte) fornecido por uma unidade de estado sólido, e não pela tecnologia tradicional de HDD usada no PS3 e PS4. Isso significa que carregar jogos e puxar ativos no jogo serão muito mais rápidos.

Qualquer um que tenha trocado o HDD no PS4 por um SSD equivalente já saberá alguns dos benefícios da velocidade, mas o PlayStation 5 combinará velocidades de transferência de dados notavelmente mais rápidas com o processamento a bordo para tornar isso ainda mais rápido.

Para demonstrar, Cerny usou uma versão modificada do Homem-Aranha da Marvel . No PS4, a tela de corte de carregamento rápido viaja a cerca de 15 segundos antes de Spidey aparecer em seu novo destino. Em um devkit PS5 (escondido dentro de uma torre não-descrita no estilo PC), demorou 0,8 segundos.

Você pode até ver a demo por si mesmo, pois foi gravado por Takashi Mochizuki, do Wall Street Journal, e publicado no Twitter.

Vídeo oficial da Sony que compara o desempenho do PS4 Pro com o PlayStation de próxima geração pic.twitter.com/2eUROxKFLq - Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) 21 de maio de 2019

Ainda não se falou em tamanho de armazenamento, embora esperemos que consigamos ter pelo menos 2 TB, considerando como até os jogos aprimorados do PS4 Pro podem ocupar mais de 100 GB cada (veja o Read Dead Redemption 2 , por exemplo, que pesa no mínimo 99GB). Nossa única preocupação é que um SSD de 2 TB esteja atualmente em torno da marca de £ 200 e não podemos ver a Sony optando por um preço de lançamento de £ 600 para a nova máquina, não importando a próxima geração.

Portanto, é mais provável que um SSD faça parte de uma solução geral de armazenamento híbrido. Acreditamos que um disco rígido extra convencional também será usado para aumentar a capacidade.

O hardware de áudio será aprimorado, disse Cerny, por meio do chipset AMD. Ele inclui uma unidade personalizada para som 3D que ele promete fornecer melhorias significativas de áudio em relação às máquinas de geração atuais e anteriores.

Também sabemos, graças a uma entrevista de acompanhamento publicada pela Wired em outubro de 2019 , que o PS5 continuará a tradição da PlayStation de vir com uma unidade de disco - independentemente do aumento da popularidade dos downloads digitais. Além disso, enquanto a Sony ignorou o Blu-ray 4K no PS4 Pro , está revertendo a decisão para o PlayStation 5.

Um dos grandes recursos confirmados é a completa compatibilidade com os jogos PS4.

Com o Xbox superando seu rival com uma lista muito decente de Xbox 360 compatível com versões anteriores e jogos originais do Xbox no Xbox One , essa é uma área que a PlayStation claramente deseja acompanhar.

Para o PS4, a Sony optou por um serviço baseado em nuvem, o PS Now , para oferecer jogos de PS3. Mas isso nunca foi uma solução para quem tinha discos em suas prateleiras e não era mais um console para tocá-los. A revelação de Cerny de que a compatibilidade retroativa com pelo menos os títulos do PS4 é muito bem-vinda, portanto.

Isso não quer dizer que a Sony vire as costas para o PS Now, o serviço de jogos em nuvem está sendo aprimorado e reembalado (e mais barato ). Como Cerny disse durante sua primeira entrevista na Wired: "Somos pioneiros em jogos na nuvem, e nossa visão deve ficar clara à medida que avançamos em direção ao lançamento".

Um acordo com a Microsoft para mudar os serviços de jogos da Sony para seus servidores em nuvem do Azure pode até ver a latência e outros recursos técnicos do PS Now melhorarem muito no próximo ano. Certamente, a Sony não quer que o Google Stadia nem o Project xCloud da Microsoft abocanhem o mercado de jogos em nuvem sem brigar.

O CEO da gigante dos jogos acredita que o PS Now pode se tornar um negócio maior diante dessa rivalidade: "Realmente alcançamos muito, e provavelmente muito mais do que as pessoas imaginam", disse Ryan à CNET. "Nossa intenção é aproveitar esses aprendizados e realmente tentar levar o PlayStation Now para o próximo nível no final deste ano e nos próximos anos".

Também compatível com o PS5, como já dissemos acima, haverá fones de ouvido PlayStation VR existentes.

É muito cedo para saber quanto será lançado no PS5.

Duvidamos que seja algo em torno de 450 libras - o preço do Xbox One X em seu lançamento no final de 2017.

Atualizaremos esse recurso com novos rumores e / ou detalhes confirmados à medida que ocorrerem.

Por enquanto, por que não conferir nossa lista dos melhores jogos de PS4 que todos os jogadores devem possuir ?