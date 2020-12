Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Embora oPlayStation 5 já esteja disponível, o PS4 Pro ainda permanece como um excelente companheiro para uma TV HDR 4K também.

É uma máquina de jogos incrível e poderosa - especialmente pelo preço - e tem uma biblioteca de 1.000 jogos para você escolher.

Então, se você planeja comprar um no Natal, aqui estão algumas das melhores dicas e truques para você descobrir para tornar a experiência ainda melhor.

squirrel_widget_138763

Se você atualizou para um PS4 Pro de um PS4 original ou de segunda geração, você pode transferir diretamente seus dados importantes do console antigo para o novo. Isso inclui usuários e suas configurações, jogos e arquivos salvos, além de capturas de tela e videoclipes.

Você precisará de pelo menos um cabo Ethernet (LAN) e de ambas as máquinas ligadas ao mesmo tempo. Você também precisa de muita paciência, pois o processo de transferência pode demorar um pouco, especialmente se você tiver muitos jogos armazenados no disco rígido.

É possível fazer isso em uma rede doméstica sem fio ou com fio. Mas, se você fizer isso através das conexões Wi-Fi dos dois consoles, ainda precisará do cabo Ethernet para conectá-los diretamente, por meio de suas respectivas portas LAN. Caso contrário, se ambos estiverem conectados à sua rede doméstica por cabo, não será necessário conectá-los.

Depois de configurado corretamente e ligado, entre na PlayStation Network em seu PS4 Pro, atualize o software do sistema para a versão mais recente, se necessário, e vá para Configurações> Sistema> Transferir dados de outro PS4. Siga as instruções e prepare uma xícara de chá (ou várias) enquanto espera o processo terminar.

Se você é um membro do PlayStation Plus e tem a opção de salvar jogos online habilitado em seu PS4 antigo, você pode baixá-los de volta para sua nova máquina para simplesmente continuar. Se você não tiver essa opção ativada, vá para Configurações> Gerenciamento de dados salvos do aplicativo> Carregamento automático em seu antigo PS4 e clique na caixa de seleção de cada jogo do qual deseja fazer o backup na nuvem. Vá também para Configurações> Configurações de economia de energia> Definir recursos disponíveis no modo de repouso e certifique-se de que a caixa de seleção Permanecer conectado à Internet esteja marcada.

Em seguida, sua máquina fará o backup dos seus arquivos salvos online automaticamente, quando o PS4 estiver no modo de hibernação.

Para baixá-los novamente para o seu PS4 Pro, volte para Configurações> Gerenciamento de dados salvos do aplicativo, selecione Dados salvos no armazenamento online, clique em Baixar para armazenamento do sistema e você verá uma lista de todos os jogos para os quais existem arquivos salvos disponíveis.

Você pode baixar os arquivos de cada jogo individualmente, até mesmo cada arquivo salvo separado para cada jogo, se houver vários, mas para velocidade você também pode tocar no botão Opções e selecionar todos eles. É importante notar, entretanto, que apenas os arquivos dos jogos instalados em seu novo sistema serão baixados. Se você instalar um jogo posteriormente, terá que repetir o processo.

Esperançosamente, o PS4 Pro deve detectar automaticamente sua TV 4K HDR quando ele inicializar pela primeira vez, mas se não você mesmo pode verificar as configurações.

Vá para Configurações> Som e tela> Configurações de saída de vídeo. Aqui você pode definir a resolução (2160p - RGB para 4K HDR) ou deixá-la definida como Automático para adaptar jogo a jogo. Você também pode definir o tamanho da tela para otimizar a visualização no modo 3D, a Faixa RGB (embora seja melhor deixar em Automático), HDR e Saída Deep Color. Deixe os dois últimos em Automático.

Você também pode verificar as capacidades e o formato de saída de sua TV em Informações de saída de vídeo.

Um recurso interessante, se você tiver uma TV compatível, é fazer com que o PS4 ligue seu aparelho e até mesmo use a fonte certa quando você iniciar o console. Vá para Configurações> Sistema e certifique-se de que a caixa de seleção Habilitar link de dispositivo HDMI está marcada.

Como com todos os modelos do PlayStation 4, você pode atualizar o disco rígido interno no PS4 Pro para usar maior espaço de armazenamento ou acesso mais rápido (usando uma unidade de estado sólido, por exemplo).

Descrevemos as etapas aqui , que são genéricas para todos os PlayStation 4s, mas você encontrará o drive do PS4 Pro escondido sob uma aba no lado direito da parte traseira da máquina.

O que deve ser mais lembrado ao comprar uma nova unidade para o seu novo console é que ela não precisa apenas ser um HDD de 2,5 polegadas, mas não pode ter mais de 9,5 mm de profundidade. Muitos drives de 2,5 polegadas são muito grossos para caber no caddie e, portanto, no console.

Depois de trocar a unidade, você precisará reinstalar o software do sistema mais recente por USB. Baixe o software completo (não a edição de atualização) aqui , encontrado em "Executar uma nova instalação do software do sistema". Coloque-o em um drive USB nas pastas PS4> UPDATE e insira-o no PS4 Pro quando solicitado.

Você também pode estender seu espaço de armazenamento com o uso de um disco rígido externo USB 3.0 com capacidade de até 8 TB gigantescos. Uma unidade, como a edição PS4 da Seagate Game Drive , pode ser conectada a uma das portas USB disponíveis no console, mas pode ser necessário formatá-la antes de usar.

Conecte-o, vá para Configurações> Dispositivos> Dispositivos de armazenamento USB, selecione a unidade externa e escolha "Formatar como armazenamento estendido".

Se você quiser usar a unidade externa como o padrão para a instalação do jogo, você precisa ir para Configurações> Armazenamento, pressione o botão Opções e selecione Local de instalação do aplicativo> Armazenamento estendido.

Se você não quiser usar fones de ouvido com fio ou fones de ouvido para jogos, qualquer um dos quais pode ser conectado ao controlador DualShock 4, você pode simplesmente conectar qualquer fone ou fone de ouvido Bluetooth ao PS4 Pro.

Vá para Configurações> Dispositivos> Dispositivos Bluetooth e se você tiver seus fones de ouvido desejados no modo de par, eles devem ser vistos pelo seu console e aparecer nesta tela. Basta seguir as instruções na tela para concluir o processo.

Pode ser necessário selecionar o dispositivo de áudio designado antes de jogar. Vá para Configurações> Dispositivos> Dispositivos de áudio> Dispositivo de saída e selecione o fone de ouvido que deseja usar. Se você quiser usar os alto-falantes da TV ou outro sistema de alto-falantes, não se esqueça de voltar e alterá-lo novamente.

Para alimentar sua TV e as imagens do PlayStation VR, você deve conectar uma Unidade de Processador PSVR ao PS4 Pro via HDMI e usar uma conexão HDMI separada para sua TV.

O primeiro modelo do PSVR - lançado em 2016 - é compatível com 4K e pode passar imagens 2160p, mas não é compatível com HDR. Isso significa que se você deseja usar imagens HDR em jogos compatíveis, você deve desconectar a unidade do processador e conectar seu console diretamente à TV sempre que não estiver usando o fone de ouvido VR.

O modelo PSVR de segunda geração lançado no final de 2017 (aquele com fones de ouvido embutidos) vem com uma unidade de processador compatível com HDR passthrough. Infelizmente, o fone de ouvido PSVR mais antigo não é compatível com a nova unidade do processador.

Existem poucas coisas piores do que comprar um jogo novo online e então ter que esperar horas para fazer o download. A maioria dos jogos PS4 permite que você jogue parte do jogo antes que o resto seja baixado - representado por uma barra de download mais curta na interface do usuário - mas isso geralmente pode ser uma experiência muito truncada.

No entanto, você pode comprar e definir jogos para baixar remotamente para o PS4 Pro. Se você permanecer conectado à Internet marcado em Configurações> Configurações de economia de energia> Definir recursos disponíveis no modo de descanso e tiver seu console no modo de hibernação em vez de completamente desligado, você pode definir downloads para instalar automaticamente em sua máquina através de um navegador de Internet ou o App oficial do PlayStation.

Usando o aplicativo para iOS ou Android, você pode acessar a PlayStation Store, clicar no ícone do perfil no canto superior direito, depois na Lista de Downloads e você verá todas as suas compras anteriores e atuais. Clique em Download to your PS4 em qualquer um deles e eles farão isso automaticamente.

É semelhante ao usar um navegador. Vá para store.playstation.com , entre em sua conta PSN e você encontrará a opção Lista de Download clicando em seu nome de usuário no canto superior direito.

Existem vários jogos na PlayStation Store que são gratuitos, geralmente com compras no aplicativo, mas totalmente jogáveis sem ter que gastar dinheiro. Além disso, se você for um membro do PlayStation Plus - que custa £ 6,99 por mês, £ 19,99 por três meses ou £ 49,99 por um ano de assinatura e é necessário para jogar online - você ganha dois jogos PS4 por mês como parte de sua assinatura.

squirrel_widget_158184

Um dos recursos mais legais do PS4 em geral foi aprimorado para o PS4 Pro. Você pode jogar seus jogos PS4 em 1080p em dispositivos remotos, incluindo um PC, Mac, iPhone, iPad ou telefone ou tablet Android.

Você precisará de um controlador DualShock 4 sobressalente (e um adaptador USB sem fio se não estiver usando uma das novas versões com a barra de luz extra), mas se você baixar o aplicativo para Windows ou Mac, pode espelhar a tela do PS4 Pro e jogue todos os jogos como se eles estivessem sendo executados diretamente no console e na TV (apenas reduzido para Full HD se forem normalmente 4K).

Baixe o aplicativo para o seu computador aqui e ative o Remote Play no seu console. Vá para Configurações> Configurações de Conexão de Reprodução Remota e marque a caixa de seleção Habilitar Reprodução Remota.

Agora que iOS e Android suportam emparelhamento Bluetooth para DualShock 4, você pode usar o controlador com o aplicativo PS4 Remote Play para ambos.

Descubra como configurá-lo no iOS aqui . É uma experiência semelhante no Android.

Você também pode iniciar o Remote Play enquanto o PS4 Pro está no modo de descanso indo para Configurações> Configurações de economia de energia> Definir recursos disponíveis no modo de descanso no console. Marque as caixas de seleção para Permanecer conectado à Internet e Ativar a ativação do PS4 a partir da rede.

Os desenvolvedores e editores aprimoraram a maioria de seus jogos para fazer uso de 4K, HDR e / ou taxas de quadros melhores quando jogados em um PS4 Pro.

O cabo HDMI que vem com o PS4 Pro é otimizado para transportar um sinal de vídeo Full 4K HDR, com proteção contra cópia HDCP 2.2 e som surround. Porém, nem todos os cabos HDMI têm a mesma capacidade e, se você precisar de um cabo mais longo, por exemplo, certifique-se de que esteja rotulado como "premium" ou "alta velocidade". Melhor ainda, certifique-se de que tem 4K pronto na embalagem.

Não é recomendável usar um cabo mais antigo, como o que veio com seu PS4 original, já que ele pode não ter a largura de banda necessária para sinais 4K Ultra HD e HDR.

Como com o Remote Play, o PS4 Pro oferece melhor funcionalidade Share Play quando usado como máquina host. É capaz de enviar vídeo 1080p em vez de 720p, como em um PS4 normal. Mesmo se o outro usuário estiver jogando em um PlayStation 4 normal, o sinal será transmitido a 1080p quando enviado de um PS4 Pro.

Claro, você precisa de uma conexão de Internet boa o suficiente para garantir que a resolução e o desempenho sejam estáveis. Recomenda-se uma conexão com fio e banda larga de pelo menos 15 Mbps.

Escrito por Rik Henderson.