Como atualizar seu disco rígido do PS4 para 4 TB ou mais

Quando o PlayStation 4 foi lançado, 500 GB de armazenamento pareciam amplos. Logo, acabou não sendo, no entanto, com o tamanho dos arquivos dos jogos se expandindo a uma taxa razoável de nós.

Tomemos, por exemplo, o Red Dead Redemption 2 , que exige um enorme espaço de armazenamento de 99 GB, se você tiver a versão para download digital ou o jogo em disco. E, se você optar por fazer o download, precisará encontrar 50 GB extras para o processo de instalação.

Isso não deixa muito espaço na sua unidade padrão para muitos outros jogos.

Mesmo se você tiver a versão aprimorada do PS4 ou PS4 Pro , cada uma com unidades de 1 TB, elas terão dificuldades. E, mesmo com as velocidades de Internet mais rápidas disponíveis, você não desejará excluir e reinstalar jogos com muita frequência.

Felizmente, existem duas opções para aumentar o espaço de armazenamento no seu PS4 ou PS4 Pro. Um é incrivelmente simples, o outro um pouco mais complicado. Ambos funcionam muito efetivamente e não são muito caros.

A maneira mais fácil de aumentar o armazenamento do seu PS4, seja o modelo original, a atualização de 2016 ou o PS4 Pro, é adicionar um disco rígido USB 3.0 à sua configuração.

Qualquer unidade USB 3.0 fará o trabalho e o PS4 suporta unidades de até 8 TB de tamanho.

Escolhemos uma edição PS4 dedicada do Seagate Game Drive com 4 TB de espaço . É um ótimo valor por menos de £ 90 e foi projetado para combinar perfeitamente com o PS4.

Outra ótima alternativa é o WD_Black P10 Game Drive , projetado especificamente para jogadores e que custa apenas um pouco mais para até 5 TB.

Qualquer que seja a sua escolha, para que ele funcione com o seu PS4, basta conectá-lo a qualquer uma das três portas USB 3.0. Escolhemos uma das portas traseiras para afastá-la.

Você precisa ir para o menu Configurações para formatar a unidade para funcionar como armazenamento externo. Vá para Dispositivos, depois Dispositivos de armazenamento USB. Você deve ver sua nova unidade listada na próxima tela.

Clique nele e você será direcionado para uma página com uma caixa que diz "Formato e armazenamento estendido". Clique nisso, aguarde um pouco e bingo, a unidade está pronta para uso.

O PS4 definirá automaticamente sua unidade externa como o padrão para a instalação de jogos.

Se você quiser usar sua unidade interna, volte ao menu Configurações, vá para Armazenamento e pressione Opções. Você terá a opção de escolher entre a unidade interna e a externa como o local de instalação do jogo.

Outra maneira de expandir o armazenamento do seu PS4 é substituir o disco rígido dentro da máquina. Não é tão complicado quanto parece e pode ser ideal se, por exemplo, você quiser adicionar uma unidade de estado sólido para acesso mais rápido.

Você precisará desmontar pelo menos parte do console. A Sony torna muito simples para você, mas você ainda achará o processo um pouco demorado. A parte mais fácil é escolher uma unidade.

O PS4 usa um disco rígido SATA de 2,5 polegadas, do tipo que você encontrará em um laptop. No entanto, nenhuma unidade antiga de 2,5 polegadas funcionará. Para instalar um PS4, ele não precisará ter mais de 9,5 mm de profundidade ou será muito grande para a gaveta do gabinete do disco rígido.

Existem alguns por aí que atendem às especificações, em torno da marca de 50 libras. Optamos por um Western Digital WD10JPVX - um drive Blue de 5400 RPM mais antigo com profundidade de 7 mm que se encaixa perfeitamente - mas existem muitas alternativas SATA III mais recentes.

Você pode até optar por uma unidade híbrida SSD / HDD por pouco mais de £ 50, como a unidade de jogos de 1 TB Seagate FireCuda disponível na Amazon UK por apenas £ 47,99 .

Alguns também sugeriram equivalentes SSD puros, que aumentam drasticamente as velocidades de carga, mas podem ser proibitivamente caros se você estiver tentando aumentar o armazenamento em vez de encolhê-lo.

Instalar um disco rígido PS4 consome muito mais tempo do que aumentar o armazenamento por meio de uma solução externa. O PS4 levará um pouco mais para começar a funcionar, o que inclui a necessidade de fazer backup de arquivos, pois você terá que iniciar completamente novamente assim que a nova unidade estiver instalada.

Os arquivos que precisam ser copiados são salvos em jogos e todos os videoclipes ou capturas de tela que você deseja manter. Você pode fazer o primeiro de duas maneiras.

Se você for um membro do PlayStation Plus, poderá enviar todos os seus arquivos salvos para a nuvem, prontos para baixar novamente quando terminar. De fato, se você já configurou isso para acontecer automaticamente, não precisa se preocupar com essa parte do processo novamente. Se você não tiver e tiver alguns jogos, isso pode demorar um pouco.

Se você não é um membro do PlayStation Plus ou deseja manter uma cópia mais local de suas gravações, precisará de um cartão de memória USB ou (ironicamente) de um disco rígido externo formatado para os padrões FAT, FAT32 ou exFAT para armazenar dados. Conecte-o ao PS4 através de uma das portas USB frontais e prepare-se para um processo trabalhoso.

Vá para Configurações, Gerenciamento de dados salvos pelo aplicativo, Dados salvos no armazenamento do sistema e você verá Copiar para o dispositivo de armazenamento USB. Entre nesse menu e você verá uma lista de todos os seus jogos. Digite cada um individualmente e você pode marcar os arquivos que deseja copiar e confirmar. Os arquivos serão instantaneamente copiados para a unidade externa (ou enviados para a nuvem, se você seguir essa rota).

Lembre-se também de fazer backup dos vídeos e das capturas de tela capturados na seção Capture Gallery do System Storage Management. E quando você estiver pronto, instale a nova unidade.

Certifique-se de desligar completamente o seu PS4, não apenas no modo de repouso, e desconecte-o de qualquer um dos fios na parte traseira. Coloque o console em uma superfície plana e deslize a caixa do disco rígido. Não deve ser difícil de fazer, mas varia de local do PS4 original, do PS4 e do PS4 Pro mais recentes.

Dentro, você terá acesso ao gabinete do disco rígido, que é fixado com apenas um parafuso grande com os símbolos do PlayStation. Indevido que, com uma chave de fenda Phillips, você pode deslizar a unidade existente usando a alça pequena.

Desaparafuse os quatro parafusos pretos, dois dos lados do gabinete do disco rígido - deixando os suportes de borracha no lugar. Em seguida, remova a unidade que acompanha o PS4.

Substitua-o pela nova unidade e aperte os parafusos pretos de volta no lugar.

Deslize a unidade de volta para o console até parecer que ela foi conectada corretamente e aperte-a no lugar usando o parafuso grande da PlayStation.

Prenda a tampa ou a aba de volta no lugar e essa parte do trabalho estará concluída.

Como o console agora possui uma nova unidade sem nenhum software de sistema instalado, você precisará reinstalá-lo manualmente. Definitivamente, você precisará de uma unidade USB externa (ou cartão de memória) com pelo menos 1 GB de capacidade para esta parte da configuração, mesmo que tenha armazenado todos os jogos salvos na nuvem.

Crie uma pasta chamada "PS4" na unidade usando um computador e, em seguida, uma pasta dentro dela chamada "UPDATE". Você precisa fazer o download do arquivo de software do sistema mais recente da Sony e não deve seguir alguns links no site PlayStation, pois eles podem enviar para versões anteriores que não funcionam (você receberá uma mensagem de erro ao tentar instalar) .

O software de sistema mais recente (no momento da redação deste documento) é a versão 7.02 que encontramos aqui no playstation.net . O download será de cerca de 1 GB, mas é o software completo, não apenas uma atualização. Se o arquivo for muito menor, é o errado e não funcionará.

Mova o arquivo baixado (chamado PS4UPDATE.PUP) para a pasta UPDATE na unidade e você estará pronto para instalá-lo no console.

Reconecte todos os cabos na parte traseira do PS4, conecte sua unidade USB à frente e conecte um controlador DualShock 4 através do seu próprio cabo USB. Em seguida, pressione o botão ligar na frente da máquina por sete segundos ou mais. Isso inicializará o console no modo de segurança e fornecerá algumas opções. Escolha "Inicializar PS4 (Reinstalar o software do sistema)" e o PS4 encontrará a atualização (se a correta) e a instalará. Leva apenas cerca de cinco minutos no total e, em seguida, seu PS4 será reiniciado e inicializado como se tivesse acabado de ser retirado da caixa de seleção e configurado pela primeira vez.

Obviamente, você precisará reinstalar tudo novamente e entrar no seu perfil da PlayStation Network, mas pelo menos terá muito mais espaço de armazenamento do que quando iniciou.

Como optamos por uma unidade de 5400 RPM muito parecida com a que veio com a máquina em primeiro lugar, não percebemos muito de uma atualização de desempenho na unidade interna.

No entanto, não almejávamos velocidade (para isso, você pode optar por uma unidade de 7200 RPM, se estiver disposto a gastar um pouco mais de dinheiro) e apenas ter esse espaço de armazenamento extra está fazendo uma grande diferença em nossas vidas nos jogos.

Se formos honestos, é melhor você seguir a rota da unidade externa, considerando que isso é simples e relativamente barato atualmente. Mas se você realmente deseja aprimorar seu sistema, adicione um novo disco interno mais rápido em algum momento.