Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A linha de consoles PlayStation da Sony tem 25 anos. O PS2 também completou 20 anos recentemente . Insano como o tempo voa, não é?

O primeiro PlayStation foi lançado no Japão em 3 de dezembro de 1994 e praticamente mudou a indústria de jogos para sempre. Nos anos intermediários, viu a Sega, a fabricante de consoles que lutava com a Nintendo na época, e até voltou à sua posição de número um na indústria de jogos quando o PS4 bateu recordes de vendas alguns anos atrás.

Mas a jornada é tão interessante quanto os jogos que todos jogamos no nosso brilhante console PlayStation atualmente. Na verdade, o PlayStation lançado há 25 anos nem seria o arco da empresa no mercado de consoles de jogos. Ele havia revelado uma máquina Play Station três anos antes - uma que jogava tanto jogos de cartuchos Super Nintendo quanto títulos de SNES-CD que havia planejado em associação com a agora rival Nintendo.

Esse relacionamento caiu em falta no primeiro obstáculo e o mundo dos jogos é melhor para ele. O console PlayStation da Sony foi um tiro no braço de um mercado de jogos de nicho. Quando foi lançado de maneira mais universal, em 1995, trouxe uma nova atitude para os jogos. Já não era percebido como apenas para crianças. Jogos como o Wipeout empregavam atos de dance music para uma pontuação que correspondia ao novo público-alvo. Consoles foram instalados em clubes para uma nova geração de ravers. E como a primeira máquina tocou CDs também, tornou-se um centro de música para muitos.

A Sony mudou tudo sobre os jogos, um legado que ainda ressoa hoje. Seus consoles de jogos foram ainda as principais forças motrizes por trás da captação de DVD e Blu-ray para reprodução de vídeo. Então junte-se a nós enquanto passeamos visualmente nos últimos 25 anos de consoles PlayStation e alguns dos acessórios que lembramos com tanto carinho.

A primeira tentativa da Sony de um console PlayStation apareceu em 1991 e apresentava uma unidade de CD, mas jogava jogos SNES. Ele originalmente começou a vida como um projeto conjunto entre a Nintendo e a Sony que surgiu para criar um CD-ROM para o Super NES. Antes que qualquer coisa pudesse chegar ao mercado, a Nintendo quebrou o acordo e optou por usar a tecnologia Philips. Pensa-se que isso enfureceu o presidente da Sony, que começou a instruir sua equipe a criar o PlayStation para rivalizar com a Nintendo e foi assim que o console PlayStation nasceu.

O primeiro PlayStation atual foi lançado no Japão em 3 de dezembro de 1994. Fazia parte da quinta geração de consoles de videogame no auge dos jogos de console e na nova era. O PlayStation original chegou ao mercado a tempo de competir com o Sega Saturn e o Nintendo 64. Também seria rapidamente o console mais vendido da época, sendo o primeiro console de videogame a vender 120 milhões de unidades. O PlayStation da Sony certamente mudaria os jogos para sempre, se nada mais.

Em termos de acessórios, o PlayStation Mouse - lançado no Japão em 1994 - tornou-se o mais provável de acabar no fundo de uma gaveta.

O PS One surgiu em 2000 como uma alternativa mais barata ao recém-lançado PlayStation 2. Era essencialmente uma versão menor e redesenhada do console original que incluía ajustes de design e um novo menu. O PS One atualizado realmente teve um desempenho surpreendentemente bom e chegou a superar não apenas o console original, mas também o PlayStation 2.

O primeiro PlayStation 2 foi lançado no Japão em março de 2000. Era uma grande fera antiga, mas efetivamente matou as ambições de console da Sega, forçando o rival a fazer do Dreamcast sua última máquina. O segundo PlayStation adequado se mostrou ainda mais popular que o anterior, talvez em parte auxiliado pela compatibilidade com os jogos originais do PlayStation.

O PS2 também foi um recordista. Foi o console mais rápido a vender 100 milhões de unidades e alcançou esse título em pouco mais de cinco anos desde o primeiro lançamento. Até o final de 2012, havia vendido mais de 155 milhões em todo o mundo.

Além de ser um dos consoles mais vendidos de todos os tempos, o PS2 foi o primeiro console a adotar várias opções de cores. Também foi creditado como a principal força motriz por trás do DVD como meio de filme.

Notavelmente, o PS2 tinha seu próprio disco rígido como acessório opcional. A unidade de 40 GB está conectada ao compartimento de expansão da máquina original e pode ser usada para instalar jogos e acelerar o tempo de carregamento.

O PSX - ou PlayStation X - só foi lançado no Japão. Ele apresentava um PS2 interno, mas também era um gravador de vídeo digital, capaz de gravar vídeos em discos DVD-RW e DVD-RAM. Foi projetado pela Sony para ser um dispositivo de vídeo de uso geral - uma máquina que canta, que dança, mas os altos custos do PlayStation X o tornaram indesejável e as vendas fracas transformaram rapidamente o PSX em um fracasso.

Curiosamente, o PlayStation X foi o primeiro dispositivo a usar a interface gráfica de usuário XrossMediaBar (XMB) da Sony, algo que mais tarde apareceria nos televisores PlayStation 3 e Bravia alguns anos depois.

A primeira revisão slimline do PlayStation 2 chegou no final de 2004. Como o nome sugeria, o PS2 Slimline era menor, mais fino e silencioso que a primeira versão. Também foi aprimorado com a adição de uma porta Ethernet.

Singstar era um jogo de música competitivo para consoles PlayStation que também acompanhava acessórios para o PS2 - dois microfones com fio. Eles também foram sem fio para a versão PS3 e tudo ainda pode ser usado no PS4 hoje.

Ao mesmo tempo em que a Sony estava diminuindo seu PS2, a empresa revelou o primeiro console portátil, o PlayStation Portable. Ele recebeu ótimas críticas, mas muitos se perguntaram sobre a dependência de um formato de disco proprietário, UMD.

O PSP foi o primeiro console de jogos portáteis da empresa e sua tentativa de competir com o Nintendo DS . Era imediatamente familiar para os fãs da Sony e tinha um layout de controle semelhante ao do console padrão da PlayStation em termos de layout de botões.

Um dos nossos jogos favoritos para PS2 era o Buzz, que vinha com seus próprios controles de campainha para quatro pessoas. Também havia versões sem fio para o PS3.

A primeira vez que alguém viu o PlayStation 3 foi na arte conceitual oficial lançada pela Sony. Uma onda de choque caiu sobre a indústria quando o controlador DualShock convencional foi aparentemente substituído por um bumerangue.

A Sony abandonou o design do controle que havia sido fortemente criticado, mas manteve o design "prenhez" do próprio console em sua apresentação japonesa.

Os primeiros PlayStation 3 foram lançados com compatibilidade com versões anteriores e discos rígidos de 20 GB e 60 GB em 2006. No entanto, a Sony logo viu a necessidade de abandonar a emulação de hardware e software para títulos de PS2. No entanto, se não fosse o PS3, o HD-DVD em vez do Blu-ray poderia ter se tornado o padrão de disco HD mais popular.

O PS3 foi um sucesso desde o início, com um número estimado de 81.639 unidades vendidas nas primeiras 24 horas do console sendo lançado no Japão. Depois, vendeu 600.000 unidades em apenas dois dias após a venda no resto do mundo. Tudo isso apesar de ser comparado a uma churrasqueira George Foreman.

Um PSP mais fino - o PSP 2000 - foi lançado em 2007. O PSP 2000 foi uma grande atualização para esse console portátil e, como os outros dispositivos finos da linha de consoles da Sony, o modelo mais fino era mais leve, mais fino e mais rápido. Ele também tinha a capacidade de enviar para televisões e também possuía um modo de carregamento USB.

O PlayStation Eye era uma câmera, que era essencialmente uma webcam e trabalhava para rastrear jogadores e permitir aos jogadores jogar jogos que também usavam controle de movimento e detecção de cores. Acabamos de descobrir que caiu muito.

Alguns anos depois, a Sony lançou outra versão do Slimline que era ainda mais leve. Esta versão mais fina do PS2 foi lançada antes do console ser oficialmente descontinuado. No entanto, isso foi notavelmente não até janeiro de 2013.

Outro PSP - o PSP 3000 - se seguiu em 2008. O PSP 3000 teve mais algumas atualizações que incluíam uma tela aprimorada, um microfone embutido e a capacidade de enviar para outras televisões os modelos anteriores.

A Sony manteve a tendência de lançar modelos reduzidos de seu console, lançando o PS3 slim em 2009. Essa versão reduzida foi menor, mais leve, mais silenciosa, mais fria e também consumia menos energia. Os primeiros modelos slim também aumentaram bastante a quantidade de espaço disponível para armazenar jogos baixados. No máximo, ele tinha 320 GB. Foi colocado à venda em setembro de 2009 e vendeu mais de um milhão de unidades antes mesmo do primeiro mês.

Estranhamente, o próximo console PSP abandonou a unidade UMD para jogar jogos em disco e levou os jogadores a baixar títulos. Como padrão, ele possuía 16 GB de armazenamento interno para jogos, vídeos e outros arquivos. Você também pode usar uma unidade flash M2 para adicionar 32 GB de espaço extra, se necessário. O PSP Go foi vendido juntamente com o PSP 3000 e não se destina a substituí-lo.

O controle PlayStation Move foi a resposta da Sony ao Xbox Kinect, mas nunca decolou. Foi originalmente lançado para o PS3, mas mais tarde também usado no PS4 e até no PlayStation VR. O sistema usou o PlayStation Eye ou a PlayStation Camera para rastrear o movimento da varinha no seu quarto enquanto você jogava.

Um último PSP - o E1000 - trouxe de volta o formato UMD em 2011. Era barato e alegre, principalmente porque não tinha conectividade Wi-Fi e tinha apenas um alto-falante em vez de dois estéreo.

Não contente com o Slim, a Sony também lançou uma versão "Super Slim" em 2012, incríveis seis anos após o lançamento do console original. O tamanho do armazenamento expandiu-se ainda mais com o segundo modelo slim do PS3 e também adotou um deck Blu-ray de carregamento superior.

O primeiro e mais robusto PS Vita foi lançado no Japão a tempo do Natal de 2011 e seus painéis de toque dianteiros e traseiros empolgados na época. Em seguida, ele foi lançado alguns meses depois nos EUA em 2012. O PS Vita original tinha uma tela sensível ao toque de 5 polegadas, conectividade Bluetooth e Wi-Fi e até uma opção 3G. Ele foi projetado para capitalizar o crescente interesse em jogos para dispositivos móveis, embora se pense que ele tenha lutado para competir bem durante esse período.

O PlayStation 3 era mais do que apenas uma máquina de jogos, também era visto como um hub de mídia, com o reprodutor de Blu-ray embutido e acesso à web. O lançamento de um controle remoto para acompanhar essa funcionalidade fazia muito sentido. A empresa também lançou um controle remoto para o PS4 alguns anos depois.

Inacreditavelmente, o PlayStation 4 foi lançado em 2013. Era visto como parte da oitava geração de consoles de jogos e um concorrente do Xbox One da Microsoft e do Wii U da Nintendo. O novo console comprou vários aprimoramentos de design, incluindo não apenas mais poder de processamento , mas também coisas como suporte para reprodução de vídeo HDR10 e resolução 4K .

O PS4 foi altamente considerado (e ainda é) e incluiu muitas melhorias que os jogadores adoravam, incluindo a capacidade de fazer coisas como jogar fora do console no PlayStation Vita. Não é surpresa que o PS4 tenha conseguido vender 100 milhões de unidades desde o seu lançamento.

Logo após o lançamento do PS4, uma versão em branco também ficou disponível. Foi incluído em um pacote com Destiny originalmente e uma ótima opção alternativa.

O DualShock 4 foi o primeiro grande salto para o gamepad da Sony desde o início, com seu painel de toque e iluminação LED. Vergonha sobre a vida da bateria.

A câmera PS4 é um assunto mais inteligente que o original para o PS3. Talvez mais inteligente ainda tenha sido a decisão da Sony de não empacotá-lo com o console e, portanto, cobrar menos. A PlayStation Camera possui duas câmeras de 1280 × 800 pixels com uma distância de foco de 30 cm e um campo de visão de 85 graus. Este sistema foi usado para vários jogos e necessário para o uso com o fone de ouvido PlayStation VR.

A Sony afirmou que 900.000 PlayStation Camera foram vendidos ao lado do PS4 em 2014.

O PS Vita realmente não decolou até o PS4 e o Remote Play entrarem em cena. O PS Vita redesenhado, mais fino e mais leve também teve melhor duração da bateria, 1 GB de armazenamento interno e uma variedade de cores para escolher.

A adição mais recente à família PlayStation é a PS TV (PS Vita TV no Japão). É essencialmente um Vita que você conecta na sua televisão. Era um pequeno decodificador baseado no dispositivo portátil de jogos da Sony que dava aos usuários acesso a jogos Vita, PSOne e PSP compatíveis através da PlayStation Store ou um slot para cartão de jogo incluído. A PlayStation TV também é capaz de transmitir remotamente o conteúdo do PlayStation 4, o que é bacana.

O PlayStation VR foi lançado em 2016 e talvez fosse um dos fones de ouvido VR mais acessíveis e disponíveis no momento. Possui uma tela OLED de 5,7 polegadas com resolução 1920x1080 capaz de taxa de atualização de 120 Hz e pode até duplicar sua tela na TV.

Descobrimos que o PSVR estava longe de ser perfeito , mas ainda assim um kit divertido e o único dispositivo de realidade virtual para usuários de console da época.

Pensa-se que o Sony PlayStation 5 será lançado em algum momento de 2020. Pensa-se que o PS5 terá algumas especificações robustas, incluindo uma CPU de oito núcleos baseada no processador de 7nm da AMD, uma GPU baseada na microarquitetura Radeon Navi da AMD e até suporte para ray rastreamento . Houve alegações ousadas, incluindo a de que o PS5 será capaz de rodar jogos em 4K, 120Hz e até capaz de atingir 8K também. Saiba mais sobre o que sabemos até agora aqui .