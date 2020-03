Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O PlayStation Now é o serviço de assinatura de jogos em nuvem da Sony que oferece centenas de jogos PS4 e PS3 para jogar pela Internet no seu PlayStation 4 , PS4 Pro e, em alguns casos, um PC.

Você não precisa instalar a maioria dos jogos no seu próprio console, embora alguns também possam ser baixados no seu console para serem jogados diretamente.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o PlayStation Now.

O PS Now é principalmente um serviço baseado em nuvem, como o Netflix ou o Spotify, mas para jogos. Ele hospeda uma ampla coleção de catálogos anteriores e títulos recentes de PS3 e PS4 (mais de 700 jogos estão disponíveis). Você pode acessá-los quando quiser, por meio de um aplicativo PS Now no seu PlayStation 4.

Ele usa a tecnologia adquirida quando a Sony comprou a empresa de jogos em nuvem Gakai e algumas das tecnologias do OnLive, falecido desde então. Ele permite que você jogue jogos que não estão hospedados no seu próprio console local, mas em servidores enormes em outros lugares.

De maneira semelhante ao Project xCloud do Xbox e ao Google Stadia , o vídeo do jogo é transmitido pela Internet para a tela que você está usando, com comandos do controlador e suas ações enviadas para o outro lado. Isso acontece quase instantaneamente, portanto, o efeito é semelhante a executá-los no armazenamento do console.

Alguns jogos PS4 na plataforma também estão disponíveis para download, que funcionam exatamente como os equivalentes comprados na PlayStation Store digital e são executados no seu console, e não remotamente. Você precisará do espaço no disco rígido para instalá-los e eles só funcionarão enquanto você continua a se inscrever, mas notará uma melhor resolução gráfica e sem problemas de latência ou atraso.

O vídeo transmitido é em 720p e não em 1080p (ou 4K). Isso não importa muito para os títulos PS3 que foram criados originalmente nessa resolução, mas uma queda nos detalhes e na nitidez da imagem serão mais perceptíveis para a linha PS4.

Também há relatos de pequenos problemas de latência e latência ao jogar alguns dos jogos mais rápidos e exigentes. Latência é basicamente o tempo que leva entre você pressionar um botão no controlador e ver os resultados aparecerem na tela. Como a resposta do controlador precisa viajar pela Internet para um servidor PlayStation Now, entenda, então o vídeo precisa viajar pela Internet para o console e a TV, há um atraso inevitável que não ocorreria se você estivesse jogando o mesmo jogo localmente.

No entanto, foram feitos grandes avanços para garantir que a latência seja o mais baixa possível e você teria dificuldade em percebê-la na maioria dos jogos. A grande maioria joga exatamente como no próprio console.

Isso inclui a capacidade de jogar multiplayer em certos títulos e os jogos PS Now também recompensam os jogadores com Troféus, como seus colegas baseados em disco.

Os jogos salvos também são armazenados na nuvem, para que você possa continuar de onde parou, independentemente do dispositivo em que jogou por último.

Infelizmente, embora o PS Now estivesse originalmente disponível em uma ampla seleção de dispositivos, ele está restrito aos PCs PS4, PS4 Pro e Windows atualmente.

E os proprietários de PCs com Windows podem apenas transmitir jogos, e não baixá-los.

Tanto quanto sabemos, não há planos de expandir para outros dispositivos em breve.

É recomendável que você tenha uma conexão de banda larga de pelo menos 5 Mbps. A Sony também sugere que você obtenha uma experiência mais estável se usar uma conexão com fio por uma sem fio.

No momento, mais de 700 jogos estão disponíveis na plataforma, composta por muitos títulos do PS3 e jogos triplos para o PlayStation 4, incluindo God of War , Grand Theft Auto 5 , Infamous Second Son e Uncharted 4: A Thiefs End ..

Todos os jogos estão disponíveis em um modelo de assinatura mensal no estilo Netflix.

Os usuários iniciantes recebem um período de teste gratuito de 7 dias e, em seguida, custa £ 8,99 por mês no Reino Unido e US $ 9,99 nos EUA.

Você também pode comprar uma assinatura trimestral ou anual antecipadamente, para obter um desconto. Eles custam £ 22,99 / $ 24,99 e £ 49,99 / $ 59,99, respectivamente.

O PS Now está disponível no Reino Unido, EUA, Canadá, Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Irlanda, Japão, Luxemburgo, Suíça e Holanda. Você pode obtê-lo através da PlayStation Store no seu PS4.

A versão para PC com Windows está disponível aqui .

Atualmente, o Xbox executa uma versão de visualização pública de sua própria plataforma de jogos em nuvem, o Project xCloud . Você pode descobrir mais sobre isso aqui: Projeto xCloud: data de lançamento, beta e tudo o que você precisa saber sobre os jogos em nuvem do Xbox .

O Google também possui seu próprio serviço de jogos na nuvem, o Stadia . Mas, ao contrário do PS Now, você não tem acesso a toda uma biblioteca de jogos por uma taxa mensal. Em vez disso, você deve pagar por cada jogo individualmente. Você pode aprender mais sobre isso aqui: preço, disponibilidade, lista de jogos do Google Stadia, dispositivos compatíveis e como funciona .