Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O PlayStation 2 foi um divisor de águas, e isso é um fato indiscutível.

No momento em que foi lançado, os consoles eram uma busca de nicho mais do que são hoje, e foi realmente o console de segunda geração da Sony que ajudou a mudar isso.

Após 12 anos de serviço leal, desligou sua mídia óptica em 2012 e passou mais tempo com sua família no Japão.

O PS2 foi lançado originalmente em 4 de março de 2000 no Japão. O lançamento nos EUA foi em outubro, com um lançamento europeu em novembro daquele ano, e somente o cronograma de lançamentos mostra quanto tempo mudou.

Alguém esperaria oito meses por um console para ir do Japão à Europa na era da internet?

O PS2 se aposentou, tendo vendido mais de 157 milhões de unidades , muito mais que os 104 milhões do original e os 87 milhões do PS3.

A Sony disse em julho de 2019 que o PS4 vendeu mais de 100 milhões de unidades até agora e que também foi mais rápido para a marca de 100 milhões do que o PS2 e outros consoles que ultrapassaram esse marco, como o Nintendo Wii.

No momento em que foi descontinuado, o PS2 tinha um catálogo antigo de quase 11.000 títulos.

Surpreendentemente, a Sony disse em 2012 que 1,5 bilhão de jogos foram vendidos para o PS2 em sua história. O jogo para PS2 mais vendido foi Grand Theft Auto: San Andreas, que movimentou 17,33 milhões de cópias - até hoje, esse é um número impressionante.

E, claro, o PS2 também ajudou o DVD ao longo do caminho, oferecendo a reprodução do formato de vídeo então imaturo. Algo que a Sony tentou - e praticamente falhou - alcançar com o Blu-ray no PS3. E isso é antes de entrarmos no fracasso do Blu-ray Ultra HD .

Mas, por mais triste que seja, precisamos poupar um momento aqui para Dan Holmes, que mudou seu nome, por meio de uma escritura de escritura, para PlayStation 2 . O que ele tem agora?