Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Philips Hue fez vários anúncios na feira de tecnologia IFA em Berlim, incluindo atualizações de software, mais parcerias e um novo produto para jogadores de PC.

A empresa revelou o Philips Hue Play Gradient Lightstrip para PC, que oferece o mesmo design que a versão de TV, mas foi projetado especificamente para monitores de PC.

-

A Play Gradient Lightstrip para PC vem em três tamanhos, com o primeiro para monitores de 24 a 27 polegadas, o segundo para monitores de 32 a 34 polegadas e o terceiro sendo uma faixa mais longa projetada para uma configuração de três monitores usando telas de 24 a 27 polegadas.

Como a versão para TV, a Play Gradient Lightstrip para PC se prende à parte de trás do monitor com os suportes incluídos, criando um efeito halo quando um monitor é colocado próximo a uma parede. Projetado para criar uma experiência de jogo imersiva, o Play Gradient Lightstrip para PC piscará, dançará, escurecerá e abrilhantará em sintonia com a ação na tela quando usado com o aplicativo Philips Hue Sync App para PC.

A Philips Hue também anunciou uma parceria com a Corsair, que verá os usuários serem capazes de usar o aplicativo Corsair iCue para definir cenas nas luzes Philips Hue em sua sala ou espaço de jogo e tê-las sincronizadas com seus periféricos de jogo Corsair RGB.

A Philips Hue Play Gradient Lightstrip para PC estará disponível no Reino Unido a partir de 13 de setembro, a partir de £129,99. Há também um kit inicial Play Gradient Lightstrip para PC, que estará à venda ao mesmo tempo e começará a partir de £169,99.

Escrito por Britta O'Boyle.