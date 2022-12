Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A próxima atualização do Witcher 3 está próxima e as notas completas do patch confirmam que os jogadores de PC estão prontos para um tratamento gráfico.

Com The Witcher já prometendo adicionar suporte ao traçado de raio e texturas de 4K para os mais recentes consoles de jogos e PCs, as notas de patch recentemente lançadas confirmam que as pessoas que jogam em um PC de jogo poderão desfrutar de um cenário gráfico totalmente novo.

Essa configuração gráfica será chamada Ultra+ e "aumenta significativamente a fidelidade visual do jogo", de acordo com essas notas de patch. O CD Projekt Red continua dizendo que o modo Ultra+ afetará uma série de coisas, incluindo o número de caracteres de fundo, qualidade de sombra e textura, e muito mais.

Além disso, outra melhoria específica para PC diz respeito ao suporte adicional DLSS 3, embora apenas em hardware compatível por razões óbvias.

Embora tudo isso seja bom para os jogadores de PC, ainda há algumas melhorias que são exclusivas dos consoles. Estas incluem o modo de traçado de raio, um novo modo de desempenho e suporte para coisas como gatilhos adaptativos e feedback táctil específico para o PS5. Falando do PS5, as notas de lançamento também indicam os cartões de atividade de checagem de nomes.

O livre "The Witcher": Wild Hunt next-gen update estará disponível para download a partir de 14 de dezembro para que não tenhamos tanto tempo para esperar. O jogo já era um looker, então estamos todos ansiosos para colocar nossas mãos nisto para colocá-lo em seus passos.

Escrito por Oliver Haslam.