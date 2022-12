Jogadores que possuem PC Retorno precisarão de MUITO RAM para jogá-lo corretamente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O jogo PS5 Returnal está vindo para o PC, o que é obviamente uma boa notícia. Mas suas exigências são más notícias se seu equipamento não estiver lotado no telhado com RAM.

A portabilidade do Returnal para o PC foi confirmada durante o The Game Awards na semana passada, mas os requisitos do sistema para o roguelike acabaram de aparecer no Steam. E embora você possa não precisar da melhor placa gráfica do mundo ou da mais rápida das CPUs para colocá-la em funcionamento, você vai querer globs de RAM para jogá-la corretamente.

Começando com os requisitos básicos, você precisará de um Intel Core i5-6400 (4 core 2.7GHz) ou AMD Ryzen 5 1500X (4 core 3.5GHz) e 16GB de RAM pareado com um Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) ou AMD Radeon RX 580 (8 GB). Mas, para dar um pontapé numa engrenagem e aproveitar o jogo adequadamente, será necessário um pouco mais de carne de vaca.

Enquanto os requisitos de CPU Intel i7-8700 (6 core 3,7 GHz) ou AMD Ryzen 7 2700X (8 core 3,7 GHz) e Nvidia RTX 2070 Super (8 GB) ou AMD RX 6700 XT (12 GB) não são particularmente notáveis, a quantidade de RAM necessária é. A listagem da página Steam diz que você vai precisar de 32 GB de RAM para atender às configurações recomendadas do jogo, o que é bastante.

O Returnal poderia ser a próxima situação de "será que ele pode executar Crysis"? Pode muito bem ser, sim.

Outros pontos de nota para aqueles interessados em pegar o Returnal no PC incluem o fato de que não há jogo cruzado PS5, então tenha isso em mente se você quiser desfrutar do jogo com seus botões na máquina da Sony.

Escrito por Oliver Haslam.