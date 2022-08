Como otimizar seu PC para jogos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Então você adquiriu um PC novo e brilhante ou construiu um a partir do zero e está pronto para começar a jogar. Mas só porque você tem uma nova cópia do Windows instalada e seus jogos baixados não significa que seu PC esteja necessariamente rodando no seu melhor.

Ainda há algumas coisas que você pode fazer para otimizar seu PC para uma experiência de jogo ainda melhor. Apenas alguns ajustes nas configurações do Windows podem fazer toda a diferença.

-

Já escrevemos antes sobre como tirar mais FPS de sua placa gráfica e máquina de jogos, mas aqui estamos falando em otimizá-lo ainda mais para a vantagem do jogo.

As janelas já estão convenientemente construídas para jogos. A Microsoft sabe que os usuários de PC adoram jogar jogos. É por isso que o Game Pass é tão popular. Como padrão, embora o Windows ainda precise de alguns ajustes para otimizar o desempenho, um deles inclui o modo de jogo. Esta é uma configuração que gerencia os recursos do sistema para um melhor desempenho quando se joga.

Para ativar o Game Mode, siga estes passos:

Pressione o botão Start em seu teclado e digite Game

Clique em Configurações do modo de jogo quando aparecer na parte superior do menu Iniciar

Clique no botão para ativar o modo de jogo

Otimizar seu PC para jogos é ótimo, você sabe o que mais é ótimo? Não ser interrompido enquanto você joga. O Windows tem uma configuração para desativar as notificações em momentos específicos ou quando certas coisas estão acontecendo. Portanto, não há mais pop-ups irritantes para arruinar sua diversão.

Para acessar as configurações, siga estes passos:

Pressione o botão iniciar do Windows em seu PC ou teclado e digite Focus Assist

Nas configurações de foco, clique em notificações - "alertas de aplicativos e sistema, não perturbar".

Encontre a configuração "ligar não perturbar automaticamente".

Assinale "quando estiver jogando um jogo".

Alternativamente, você pode selecionar horários específicos do dia para que o modo não perturbar se ligue. Isto funciona se você souber que está sempre jogando à noite, por exemplo. Basta definir o horário e desfrutar de jogos sem notificações.

A programação de GPU acelerada por hardware permite que sua máquina otimize o desempenho e reduza a latência. Se você tiver o hardware certo (uma placa gráfica recente) e estiver executando o Windows 10 ou 11, então você pode facilmente ativar esta configuração, muito parecido com o Modo de Jogo:

Pressione o botão Iniciar e procure por Configurações Gráficas

Depois clique para ativar a Programação de GPU acelerada por Hardware-

Role para baixo e veja as configurações para "preferência de desempenho gráfico" a partir daí você pode escolher o aplicativo para definir sua preferência. Para Nvidia, este é o painel de controle Nvidia. Você pode selecioná-lo como um aplicativo desktop ou aplicativo de loja da Microsoft através do menu suspenso

Clique no aplicativo, clique em opções e selecione alto desempenho

Repita para qualquer jogo onde você queira o máximo desempenho

Como padrão, o Windows está definido para se concentrar na melhor aparência possível. Por isso, tem uma aparência elegante com todas as diferentes animações e bordas brilhantes. No entanto, estas configurações de qualidade podem ter um impacto negativo no desempenho dos jogos. Por isso, pode ser vantajoso desligá-las ou pelo menos ajustá-las para o desempenho em vez da aparência.

Para fazer isso:

Pressione o botão iniciar do Windows em seu PC ou teclado e digite a aparência e o desempenho

Clique em "Ajustar o desempenho e a aparência do Windows" quando ele aparecer

Procure a configuração que diz "ajuste para o melhor desempenho".

Selecione isso e clique em aplicar

Na aba avançada clique para verificar se o melhor desempenho está definido para programas e não para tarefas em segundo plano

Você pode muito bem ter adquirido um mouse de jogo de alta qualidade para dar a si mesmo a vantagem contra a concorrência, mas esse mouse pode ter seu desempenho prejudicado pelas configurações do Windows.

O Windows tem várias configurações relacionadas à velocidade do ponteiro do mouse e uma, em particular, pode ser um problema, por isso precisamos desligá-lo:

Pressione o botão iniciar do Windows em seu PC ou teclado e digite o ponteiro do mouse

Clique em "mudar a visualização do ponteiro do mouse ou velocidade".

Sob a configuração marcada como "movimento" desmarque a opção para "aumentar a precisão do ponteiro".

Clique em Aplicar

Já que estamos nisso, também recomendamos verificar o software do seu mouse. Muitos ratos de jogos modernos têm opções de altas taxas de votação. Clique para selecionar o que for mais alto - 1.000Hz, 4.000Hz ou 8.000Hz - em seu software para que seus sinais cheguem ao seu PC mais rápido e haja menos latência.

Se você deseja o melhor desempenho, achamos importante não apenas garantir que o Windows seja atualizado regularmente (de preferência fora de seu horário de jogo), mas que seus drivers de placas gráficas também sejam atualizados.

10 melhores presentes de jogos para 2022 Por Max Freeman-Mills · 17 Dezembro 2021 O que você recebe o jogador em sua vida? Aqui estão nossas escolhas de alguns dos melhores acessórios para jogos ao redor

Já escrevemos anteriormente sobre como atualizar os drivers Nvidia e instalá-los de forma limpa para obter os melhores resultados, mas também vale a pena simplesmente ficar por dentro das atualizações para que você tenha os drivers mais recentes.

A maneira mais fácil de fazer isso com as placas gráficas Nvidia é usar a GeForce Experience. Quando isso é baixado e instalado, há uma opção para baixar e instalar drivers automaticamente. Clique para ligar isso e instalar os mais recentes sempre que forem lançados.

Se você tiver um monitor compatível e uma nova placa gráfica, então você pode e deve ligar a G-Sync. Já escrevemos antes sobre como fazer isso, mas essencialmente a G-Sync garante que a taxa de atualização de seu monitor corresponda aos quadros por segundo que sua placa gráfica está colocando para o jogo que você está jogando.

Ligue o G-Sync em seu monitor e dentro das configurações do Windows e isso evitará que a tela se rasgue e garantirá uma experiência de jogo suave enquanto você estiver jogando. Recomendamos também ajustar as configurações de exibição de seu jogo para corresponder à taxa de atualização de seu monitor e limitar o FPS máximo para a parte mais alta de sua taxa de atualização.

O Windows nem sempre usa por padrão a taxa máxima de atualização para sua tela conectada. Se você tem um monitor de jogos sofisticado com uma alta taxa de atualização, então você precisa ligar a configuração tanto no monitor quanto no Windows.

Caso contrário, o monitor será padrão a apenas 60Hz. Portanto, siga estes passos para selecionar sua taxa máxima de atualização:

Clique com o botão direito do mouse em sua área de trabalho e clique nas configurações de exibição

Role para baixo até ver "configurações avançadas de exibição".

Em seguida, role para baixo para atualizar a taxa e clique no menu suspenso. A partir daí, selecione a taxa máxima de atualização de seu monitor.

Se você não vê o cenário que espera, então as chances são de estar usando o cabo errado. Alguns monitores só podem emitir a taxa máxima de atualização com um cabo DisplayPort, caso contrário, o HDMI 2.1 pode valer a pena ser examinado.

Muitos dos aplicativos que você instala se forçarão automaticamente nos processos de inicialização. Portanto, quando você liga seu PC e faz login no Windows, esses aplicativos estarão esperando por você. Às vezes isto não é útil, pois os aplicativos se tornam processos de fundo que estão desperdiçando poder de processamento e recursos.

Felizmente, é bastante fácil desativar estes aplicativos e não apenas fazer seu PC se ligar mais rápido, mas também otimizá-lo quando você estiver jogando. Siga estes passos:

Pressione CTRL+SHIFT+ESC para lançar o Task Manager

Procure a aba Startup e clique que

Procure na lista de aplicativos e procure por qualquer coisa que você não use regularmente

Clique com o botão direito do mouse sobre os aplicativos ofensivos e clique em desativar

Alternativamente, no Windows 11 você pode acessar estas configurações clicando no botão Start e procurando por aplicativos Startup. Clique nessa configuração do sistema e você pode então passar e ligar e desligar os aplicativos.

Escrito por Adrian Willings.