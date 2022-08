O que é ping e por que isso importa para os jogos?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Ao jogar jogos multiplayer, é importante saber o que é seu ping e como ele pode impactar seu desempenho no jogo.

Além de ter apenas uma mira afiada e bons reflexos, há algumas coisas que podem afetar positivamente ou negativamente seus jogos e influenciar se você ganha ou não. O ping é uma dessas coisas. Mas o que é isso e o que você pode fazer para melhorá-lo? Fique conosco para descobrir.

-

Quando você está jogando, a palavra "ping" é usada para se referir ao tempo que leva para que o sinal seja enviado de seu PC de jogo para ser recebido pelo servidor do jogo no qual você está jogando.

O ping é freqüentemente usado alternadamente com "latência" como uma forma de descrever um atraso no movimento de seu personagem ou ações no jogo em comparação com suas entradas em seu teclado, mouse ou controlador.

No entanto, a latência é diferente, já que a latência pode vir de várias formas diferentes:

Latência Periférica: Este é o tempo que leva para que seu mouse ou teclado registre uma pressão e envie essa ação para seu PC de jogo.

tempo que leva para que seu mouse ou teclado registre uma pressão e envie essa ação para seu PC de jogo. Latência do jogo : Este é o tempo necessário para que sua CPU processe a entrada e depois envie esses dados para sua placa gráfica a ser renderizada.

Este é o tempo necessário para que sua CPU processe a entrada e depois envie esses dados para sua placa gráfica a ser renderizada. Latência do Render: Este é o tempo que leva para que os dados enviados da CPU sejam renderizados pela GPU

tempo que leva para que os dados enviados da CPU sejam renderizados pela GPU Latência do PC : Este é o tempo que leva um quadro para viajar através do PC. Isto inclui tanto a Latência do Jogo quanto a Latência do Render

Este é o tempo que leva um quadro para viajar através do PC. Isto inclui tanto a Latência do Jogo quanto a Latência do Render Mostrar a Latência: Este é o tempo necessário para que seu monitor tenha uma nova imagem após a GPU ter terminado a renderização

tempo necessário para que seu monitor tenha uma nova imagem após a GPU ter terminado a renderização Latência do sistema : Todo este processo de ponta a ponta

Há várias coisas que podem impactar a latência. Já escrevemos sobre as causas comuns do atraso do PC e como corrigi-las. Mas você também pode reduzir a latência mudando partes do seu PC de jogo. Se você atualizar sua CPU, adicionar mais memória RAM, comprar uma nova GPU ou comprar um mouse ou teclado para jogos de alta qualidade. Todas estas coisas podem ajudar a reduzir problemas com a latência, mas não ajudarão com o ping.

Isso porque o ping é o que acontece depois de alguns desses tipos de latência. Uma vez que o sinal é enviado para seu PC, ele tem que ir para o servidor e voltar novamente. Você não pode fazer nada com seu hardware para que isso aconteça mais rápido. Embora você possa tornar sua conexão mais confiável com uma conexão ethernet com fio de seu roteador, em vez de depender de Wi-Fi.

Então você agora sabe que o ping é essencialmente quanto tempo leva para que seu PC se comunique com o servidor do jogo. Mas como ele é medido? Bem, o ping geralmente é medido em milissegundos. Idealmente quanto mais baixo o ping, melhor.

Se você estiver jogando um jogo onde você hospeda o servidor então outros se juntam a você, você provavelmente descobrirá que o ping é basicamente nada. Enquanto os pings de seu amigo serão mais altos, dependendo de quão longe eles vivem.

O ping irá variar de acordo com a localização do servidor em que você está jogando. Se você escolher um servidor hospedado em uma cidade próxima, então seu ping deverá ser razoável. De preferência, em algum lugar em torno de 15 ou 20ms ou menos. Outros servidores próximos podem ser mais altos, por exemplo, em algum lugar em torno de 40 a 60ms. Você ainda será capaz de jogar razoavelmente nesses servidores e ter uma experiência bastante decente.

Quanto mais distante o servidor, mais alto o ping.

Se você estiver olhando para um navegador de servidor de jogos multiplayer, então as chances são que você tenha a capacidade de filtrar por ping para que você possa ver o mais baixo e o mais alto. Naturalmente, você quer escolher os que têm o ping mais baixo. No entanto, você pode descobrir que isso nem sempre é possível.

O que é o Pocket-lint diariamente e como você o obtém gratuitamente? Por Stuart Miles · 2 Fevereiro 2022 Pocket-lint daily é um boletim informativo diário de tecnologia com curadoria de Stuart Miles, fundador do Pocket-lint. Descubra como obtê-lo todas

Os servidores com o ping mais baixo podem não ser preenchidos dependendo da hora do dia. Se você estiver jogando no meio da noite ou no meio do dia, quando outras pessoas não estão jogando tanto, então você pode ter que recorrer a servidores mais distantes.

O ping irá aumentar quanto mais distante você estiver. Descobrimos que é perfeitamente possível jogar em servidores europeus enquanto estiver jogando no Reino Unido com o mínimo de alarde. Também podemos jogar em servidores americanos na Costa Leste, mas o ping será maior, às vezes na faixa de 100 a 200ms. Tente jogar na Ásia e você poderá encontrar mais de 200 ou 300ms, o que é quase impossível de ser jogado.

O ping alto resulta em uma desconexão entre suas pressões de botão e as ações que acontecem no jogo. Quanto mais alto o ping, pior se torna. Isto pode fazer com que seu personagem gagueje pelo mapa na pior das hipóteses ou simplesmente falhe os tiros que deveriam ter sido conectados em um jogo FPS ou batalhas royale, levando a perdas frustrantes.

Se você estiver jogando jogos competitivos ou de ritmo rápido que exigem reações rápidas e baixa precisão de latência, então um ping baixo é uma parte importante disto.

É por isso que eSports e eventos de jogos competitivos são realizados em configurações LAN onde os computadores de todos estão conectados localmente. Nenhuma conexão com a Internet significa um campo de jogo nivelado quando se trata de ping.

Isto nega coisas como "a vantagem do peeker" de entrar em jogo. É aqui que um jogador atacante tem a vantagem sobre um jogador estacionário que está acampando numa esquina à espera que os inimigos apareçam. A diferença do ping pode fazer com que cada jogador veja coisas diferentes:

É possível medir seu ping com relativa facilidade sem mesmo estar em um jogo. Para fazer isso, você pode fazer um teste de velocidade usando esta ferramenta.

Isto lhe dá sua velocidade de upload e download, mas também o ping para o servidor do qual você está testando. Você pode mudar a localização do servidor a partir desta ferramenta, o que significa que você pode até mesmo testar seu ping para ver como ele irá funcionar em diferentes regiões.

Obviamente, a melhor maneira de reduzir seu ping é escolher um servidor que esteja geograficamente próximo de você. Há outras coisas que você pode fazer para melhorar sua experiência.

Saia de outros aplicativos - quando você estiver jogando, certifique-se de sair e desligar quaisquer outros aplicativos ou programas que possam estar impactando sua rede. Isto inclui softwares como Steam, Origin, Epic Games e outros que podem estar baixando jogos em segundo plano. Feche o Chrome e saia de outros aplicativos que estejam enviando dados em rede. Use ethernet - evite usar Wi-Fi e em vez disso conecte sua máquina de jogos diretamente ao seu roteador usando um cabo ethernet rápido. Isto dará uma conexão sólida e melhor largura de banda. Ativar configurações de Qualidade de Serviço - alguns roteadores, especialmente os de jogos, têm configurações de QoS nas opções do roteador. Estas podem ser definidas para priorizar o tráfego de rede de várias maneiras. Você pode definir o roteador para priorizar sua máquina de jogos sobre tudo o mais em sua rede doméstica. Alguns também têm a opção de priorizar o tráfego de jogos em relação a todas as outras coisas. Desligue os dispositivos de rede - Desligue outras coisas em sua casa que possam estar usando largura de banda quando não forem necessárias. Coisas simples como dispositivos domésticos inteligentes, outros computadores e muito mais podem ser interessantes com sua diversão de jogo. Atualize seu roteador - se tudo mais falhar, você poderia considerar atualizar seu roteador para algo mais capaz. Você ficará surpreso com a grande diferença que isto faz.

Escrito por Adrian Willings.