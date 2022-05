Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há várias maneiras de jogar jogos de PC em sua casa, sendo a óbvia a do seu próprio PC de jogo. Às vezes, porém, você só quer se afastar de sua plataforma de jogos e jogar em outro lugar, seja na cama, no sofá, no banheiro ou em qualquer outro quarto de sua casa.

A boa notícia é que existem algumas soluções. Se você está atrás de algo portátil, então o Deck de Vapor da Valve é uma escolha óbvia, mas não é necessariamente uma exigência.

Mas quais são as outras opções? Estamos aqui para ajudar você a resolver isso.

Antes de começar, você precisa ter certeza de ter uma rede Wi-Fi doméstica rápida e estável.

Uma conexão de banda larga rápida pode fazer uma grande diferença se você estiver usando serviços de transmissão de jogos baseados em nuvem como Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now ou Google Stadia. Mas se você estiver planejando fazer streaming de jogos localmente, sua experiência será muito mais agradável com um sinal sólido ao redor de sua casa.

Os cabos Ethernet lhe darão uma conexão sólida, mas uma combinação de Wi-Fi 6, um ótimo roteador Wi-Fi ou uma rede Wi-Fi Mesh realmente ajudará.

Se você é um jogador de PC, então é provável que já tenha uma boa coleção de jogos Steam. Se assim for, então você já está pronto para um começo de vôo, pois o Steam torna extremamente fácil transmitir seus jogos localmente para todos os tipos de dispositivos, incluindo seu Google Chromebook.

O Steam permite que você transmita seus jogos através de um serviço chamado Steam Link. O Steam Link é um aplicativo que você pode baixar e instalar em tudo desde seu iPhone Apple até telefones e tablets Android, Raspberry Pi, Apple TV e muito mais.

Obviamente, se você tem o Steam Deck, então você pode transmitir jogos de seu PC para seu console portátil também.

Usando o Steam Link, qualquer jogo em sua biblioteca de Steam pode ser jogado. A qualidade de sua experiência depende exclusivamente de sua conexão Wi-Fi e da potência de seu PC de jogos.

O Steam Link é notavelmente fácil de ser instalado. Primeiro você precisa ter certeza de ter a última versão do Steam instalada em seu PC de jogo.

Em seguida, dirija-se ao dispositivo no qual você deseja jogar e baixe e instale o aplicativo Steam Link:

Vale notar aqui que a Steam recomenda o uso de uma conexão de 5 GHz ou ethernet com fio para os melhores resultados.

Muitos controladores de jogos Bluetooth são compatíveis com Steam Link, o que significa que você ainda pode usar um controlador enquanto joga em seu telefone, tablet ou outro dispositivo, mas alguns jogos também são otimizados para controles por toque também.

Se você não tiver certeza de quais jogos funcionarão, a boa notícia é que você pode aplicar um filtro na loja Steam que mostra quais jogos funcionam com os controladores e o Remote Play.

Assim que o aplicativo for baixado, inicie-o e você encontrará alguns passos fáceis para se conectar ao seu PC de jogos. O aplicativo escaneará automaticamente sua rede Wi-Fi para encontrar o PC que está rodando o Steam. Portanto, certifique-se de que o dispositivo que você está usando esteja conectado à mesma rede que o seu PC.

Uma vez encontrado, clique para conectar-se a ele e você terá um pino na tela que precisará ser inserido em seu PC a vapor para emparelhar os dois dispositivos. Isto deve acontecer automaticamente com um pop-up aparecendo em seu PC. Caso contrário, vá para o Steam, clique em suas configurações e encontre a seção "Remote Play". A partir daí você pode clicar para emparelhar um dispositivo Steam Link, desacoplar dispositivos, definir um código de segurança e muito mais.

A parte do código de segurança aqui é útil se você estiver configurando o Steam Link em um dispositivo que é compartilhado com o resto da família. É essencialmente um PIN que precisa ser inserido cada vez que alguém usa o Steam Link, portanto é uma maneira perfeita de impedir que seus filhos joguem remotamente jogos que eles não deveriam ser capazes de fazer.

Uma vez que tudo isso esteja feito, clique no aplicativo e ele irá lançar o modo Big Picture em seu PC e permitirá que você escolha e lance o jogo também. Então você pode simplesmente entrar e jogar. É realmente assim tão simples.

Se você tiver um laptop ou outra máquina Windows em volta da casa que não seja tão potente quanto sua principal plataforma de jogos, mas ainda assim gostaria de usá-la, então você também pode fazer isso.

O Steam permite que os jogadores transmitam jogos através de diferentes dispositivos Windows com facilidade. Tudo o que você precisa fazer é baixar e instalar o Steam em sua outra máquina também. Ao fazer isso, uma vez conectado, você terá a opção de jogar qualquer jogo em sua biblioteca a partir daí.

Para fazer isso, clique em sua biblioteca de jogos e encontre o jogo que deseja jogar, depois clique na seta para baixo onde você normalmente veria o botão de jogo (ao lado de "Instalar"). De lá você encontrará a opção de transmitir o jogo de sua máquina principal de jogos.

O bom disto é que você não precisa instalar o jogo na segunda máquina, mas ainda pode fazer pleno uso da potência de sua máquina principal.

