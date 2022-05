O que é Xe Super Amostragem (XeSS)? A tecnologia de aprimoramento de jogos da Intel explicou

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com a chegada das placas gráficas Intel Arc ao mercado, a empresa está trabalhando em várias tecnologias para garantir que você tenha a melhor experiência em jogos. Uma dessas tecnologias é a DLSS da Nvidia e a AMD FidelityFX Super Resolution.

Conhecida como Xe Super Sampling (ou XeSS, para resumir), esta é uma tecnologia de super amostragem acelerada por IA que foi projetada para ser open-source. Isto significa que não só vai funcionar com as GPUs da Intel, mas também com as de seus rivais.

Estamos explorando mais sobre o que isso significa e como isso irá melhorar sua experiência de jogo.

A Intel já tem mostrado o que a Xe Super Amostragem pode fazer. O XeSS foi projetado para levar um jogo que é renderizado a 1080p e aumentá-lo para 4K. Isto significa em teoria que ele oferece os mesmos benefícios que o Super Amostragem de Aprendizagem Profunda da Nvidia. Esse benefício é que você pode jogar jogos com resoluções mais baixas (significando FPS mais alto), mas use a tecnologia para emitir uma imagem de maior resolução para seu monitor de jogo.

A Intel mostrou uma demonstração desta tecnologia em ação com comparações lado a lado de imagens de jogo renderizadas nativamente a 4K e as mesmas imagens aumentadas por XeSS. Você mal consegue perceber a diferença. E a Intel afirma que usando XeSS, os jogadores poderão obter o dobro do desempenho, o que significa mais FPS enquanto ainda desfrutam de uma imagem de alta resolução.

O objetivo final aqui é lhe dar o melhor dos dois mundos - altas taxas de quadros e alta resolução também.

A Intel declarou que o XeSS está configurado para ser de código aberto e que será aberto para os desenvolvedores de jogos. O Xe Super Sampling também funcionará com qualquer placa gráfica que suporte as instruções Shader Model 6.4+ e DP4a. Naturalmente, é provável que o XeSS tenha o melhor desempenho nos próprios processadores gráficos Arc da Intel, mas também funcionará com os produtos Nvidia e AMD.

A Intel disse que tem trabalhado duro para garantir que o Xe Super Sampling não seja afetado negativamente por fantasmas ou embaçamento, o que às vezes é um problema com a tecnologia de upscaling.

A empresa também disse que a XeSS terá cinco modos diferentes de qualidade de imagem. Esses modos incluirão:

Ultra performance - 3 vezes o fator de escalonamento

Desempenho - fator de escalonamento 2 vezes

Equilibrado - 1,7 vezes o fator de escala

Qualidade - 1,5 vezes o fator de escalonamento

Ultra qualidade - fator de escalonamento 1,3 vezes

A Intel alega que o XeSS pode atingir altos índices de escala sem afetar negativamente a qualidade e fazê-lo de forma mais eficaz do que outras técnicas de escalonamento temporal e espacial.

Como outras tecnologias de upscaling, o XeSS da Intel exigirá algum esforço para funcionar. A tecnologia precisa ser treinada para trabalhar com os jogos para que a IA entenda como maximizar o desempenho e manter a qualidade.

Isso significa que a lista será limitada no início, embora cresça com o tempo. Atualmente, a lista de jogos inclui:

Arcadegeddon

Anvil

Refrão

Cavalheirismo II

Encalhamento da Morte

Dolmen

Alistado

Hitman III

Fogo-fantasma: Tóquio

Legendas da grade

Sombra do invasor de túmulos

Super Pessoas

Os colonos

Vampiro: Caça ao sangue

Esta lista obviamente é bastante curta no momento, mas o fato de a tecnologia ser de fonte aberta deve ver crescer rapidamente com o tempo.

Escrito por Adrian Willings.