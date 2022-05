O que é Stream Sniping e o que você pode fazer a respeito?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Nos últimos anos, cada vez mais pessoas têm entrado em streaming no Twitch, YouTube e Facebook.

Os gamers adoram a idéia de ganhar a vida fazendo o que amam. No entanto, todos sabem que não é tão fácil fazer isso. Não é tão simples quanto simplesmente baixar o estúdio OBS ou Streamlabs e apertar o botão go live.

Você precisa de uma instalação profissional com todo o equipamento certo, um microfone decente para que possa ser ouvido e um monte de tempo e paciência para se dedicar ao seu ofício. Sem mencionar o carisma para manter um público engajado e voltando para mais. Ainda assim, se você estiver disposto, então pode ser uma coisa excitante para entrar.

Há coisas para se estar atento e uma delas é o corte do fluxo.

Se você já joga jogos de PC online há algum tempo, então você sabe que há muitos trolls e indivíduos horríveis lá fora que gostam de estragar sua diversão. Essas pessoas adoram sofrer e causar maldades que podem lhes trazer prazer, mas geralmente estragam tudo para todos os outros.

Infelizmente, com o aumento da popularidade do streaming, estes trolls mudaram-se para um novo jogo - o stream sniping.

Colocando em termos básicos, o stream sniping é o ato de usar seu stream contra você. Se você estiver jogando qualquer tipo de jogo multiplayer online, então você está aberto a ser vítima do stream sniping. Isto é particularmente comum em jogos competitivos onde conhecer a localização de um inimigo pode fazer a diferença entre ganhar ou perder uma partida.

Você já jogou um jogo de tela dividida com um amigo ou um ente querido e olhou com atrevimento para ver onde eles estavam para lhe dar a vantagem? O piscar de um olho sendo suficiente para que você ganhe o jogo é muito tentador. Bem, com o streaming você está basicamente se abrindo para qualquer um que faça isso com você de qualquer lugar do mundo.

Tudo o que alguém precisa fazer é abrir sua plataforma de streaming escolhida e clicar em seu streaming ao vivo para ver o que você está fazendo. As chances são se você estiver usando configurações padrão, então eles têm quase um feed em tempo real de onde você está e o que você está fazendo.

Se você abrir o mapa em qualquer ponto ou estiver sentado e acampado em um determinado lugar ou até mesmo perto de um local óbvio e facilmente identificável, então é fácil encontrar você e bater em você.

É fácil pensar que o corte do riacho é apenas um problema para as grandes serpentinas. Esses trolls podem se divertir ainda mais com o fato de terem a vantagem sobre alguém que está transmitindo sua jogabilidade para milhares de telespectadores, afinal de contas. Mas isso também é um problema para as serpentinas pequenas.

Às vezes os atiradores de serpentinas estão fazendo isso apenas para ganhar, às vezes eles estão em uma missão de assediar e incomodar propositalmente uma determinada serpentina.

Há algumas coisas que você pode fazer para mitigar alguns dos problemas do corte de riachos. Muitos jogos populares têm ambientes dedicados para serpentinas. Estas às vezes incluem coisas como o modo streamer para música dentro do jogo (para evitar ataques de direitos autorais), mas também configurações que irão esconder o nome do servidor em que você está, permitir que você esconda ou mude seu cabo dentro do jogo e muito mais.

O Rainbow Six Siege, por exemplo, tem várias ferramentas para combater o streaming sniping. Isto inclui várias configurações para evitar que os snipers façam fila em um jogo com você, escondendo sua região e latência e configurações para atrasar aleatoriamente sua correspondência quando você clica para entrar em um jogo, então é mais difícil acabar no mesmo lobby. Outras configurações incluem a possibilidade de ocultar nomes, níveis de liberação e avatares também, tornando mais difícil encontrar você.

No entanto, estas configurações por si só não necessariamente resolvem o problema. Elas ajudam, mas não são infalíveis. Se você está em um lugar facilmente identificável, então ainda é fácil encontrar e matar, troll ou qualquer outra coisa que o atirador de riachos esteja planejando.

Uma coisa que você pode fazer para combater o corte do fluxo é acrescentar um atraso ao seu fluxo. Idealmente, você quer ser capaz de se envolver com seu público em tempo real, respondendo aos comentários enquanto eles acontecem no bate-papo. Mas isto pode ser problemático se você estiver se abrindo para os franco-atiradores de streaming.

É claro que, se você estiver jogando um jogo competitivo e se concentrando muito no jogo, então você pode não estar respondendo ao bate-papo com a freqüência que você poderia de qualquer forma, então acrescentar um atraso pode não importar.

Você pode facilmente adicionar um atraso de stream em OBS, Streamlabs e XSplit.

Por exemplo, no OBS, siga estes passos:

Clique na guia de configurações

Navegar para avançado

Procure a definição do atraso do fluxo marcado e clique em habilitar

Acrescente uma duração que você quer que seja acrescentada ao fluxo e experimente para ver o que funciona.

Se você tem um problema com os franco-atiradores de riachos regulares e sabe quem são, então pode haver outras coisas que você pode fazer.

Alguns jogos permitem que os usuários denunciem outros jogadores por comportamento tóxico. Isto inclui denunciar os jogadores por sniping de riachos, o que, de qualquer forma, é outra forma de trapacear.

Você também pode recorrer a sua plataforma de streaming escolhida para obter ajuda. Twitch, por exemplo, tem Diretrizes de Conteúdo de Jogos que os jogadores e usuários do Twitch precisam estar cientes. As diretrizes do Twitch incluem regras contra o streaming sniping:

"Qualquer atividade, como trapaça, hacking, botting ou adulteração, que dê ao proprietário da conta uma vantagem injusta em um jogo multiplayer online, é proibida. Isto também inclui a exploração da transmissão ao vivo de outra emissora a fim de assediá-la no jogo, como o "stream sniping"".

Portanto, se você souber que alguém está lhe roubando o streaming, denuncie.

Escrito por Adrian Willings.