(Pocket-lint) - Os jogos para PC dependem muito dos drivers gráficos que os suportam. Os drivers da GPU podem fazer ou quebrar o lançamento de um jogo e por isso a Nvidia leva estas coisas a sério.

Naturalmente, a qualidade percebida de uma placa gráfica é fortemente influenciada pelos drivers que a suportam. O hardware pode ser incrivelmente bem trabalhado, mas se os drivers causam constantes quedas, temidos erros na tela azul, gaguez no jogo, atraso ou pior, então todos sofrem.

É por isso que a Nvidia leva os motoristas tão a sério.

Especialmente quando a empresa está interessada em impulsionar a possibilidade de jogos a 8K 60Hz com o HDR ligado. Essas ousadas reivindicações foram feitas para as placas gráficas GeForce RTX 3090 e RTX 3090 Ti e nenhuma surpresa considerando o poder absoluto dessas GPUs, mas ainda pode vacilar com um mau piloto.

A Nvidia, portanto, coloca muito peso nos drivers de teste minuciosos antes do lançamento. A empresa sabe que existe uma grande quantidade de PCs para jogos com todos os tipos de configurações. Portanto, conseguir que os drivers sejam tão robustos quanto possível requer muitos testes.

Como parte do programa Nvidia Game Ready Driver, a empresa coloca um grande foco em testes extensivos em milhares de configurações de hardware possíveis. Este teste é projetado para garantir que cada jogador obtenha o melhor desempenho possível e tenha um sistema confiável também.

A Nvidia diz que realiza 1.000 testes de confiabilidade por dia. Isso equivale a 1,8 milhões de horas de testes por ano, o que equivale a 214 anos de testes completos. Nvidia emprega uma complicada matriz de testes que testa com mais de 4.500 configurações diferentes de PC, incluindo várias placas gráficas, CPUs, RAM e mais. Mesmo chegando ao ponto de testar hardware que remonta a 2012.

É este orgulho em acertar as coisas que explica porque a Nvidia não lança drivers beta. É também por isso que a Nvidia trabalha para submeter cada driver aos rigorosos procedimentos de teste do Microsoft Windows Hardware Quality Labs (WHQL).

Os Game Ready Drivers são um negócio sério. Você pode não ter pensado muito nisso quando estava ocupado pela última vez jogando seu jogo favorito, mas há mais de 25 milhões de linhas de código em cada Game Ready Driver que você baixar. Nvidia diz que isso é comparável à quantidade de código que você encontraria em um jato de caça moderno.

Os pilotos também têm que ser programados e testados para cada jogo que é lançado. É por isso que muitas vezes você encontrará um novo piloto lançado na mesma época em que um novo grande título aparece. Os pilotos estão sintonizados para oferecer taxas de quadros mais altas para jogos, mas também para garantir taxas de quadros consistentes para uma experiência suave.

Os drivers da Nvidia também enfatizam a minimização da latência do sistema, o que garante que seu PC e o que você vê em seu monitor de jogos respondam rapidamente às entradas de seu mouse e teclado.

A Nvidia também trabalha em conjunto com os desenvolvedores de jogos para garantir que os drivers estejam prontos bem antes do lançamento e completamente testados e otimizados. Os testes e a otimização prosseguem até que o jogo apareça também. Com atualizações futuras, o desempenho melhora ainda mais ao longo do tempo.

Este trabalho também significa que a Nvidia pode oferecer a opção de "otimizar" um jogo através da GeForce Experience. Assim, com um único clique nesse software, o usuário pode definir o jogo para as melhores configurações para seu sistema de jogo.

Tudo isso vem com o bônus adicional de melhor desempenho via DLSS, se você precisar. Portanto, da próxima vez que você jogar um jogo, basta lembrar a quantidade de trabalho que foi necessário para garantir que o jogo funcione sem problemas.

Escrito por Adrian Willings. Edição por Chris Hall.