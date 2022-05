Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando o Steam Deck lançou pela primeira vez as pessoas estavam naturalmente curiosas sobre quais jogos funcionariam no console. Havia apenas 100 jogos que eram jogáveis na época, mas esse número subiu constantemente nos últimos meses.

Escrevemos antes sobre como ver quais jogos funcionariam no Steam Deck antes de comprar, mas vale a pena saber que agora são mais de 1.289 jogos que se diz serem totalmente "verificados".

Como demonstramos, há várias maneiras de verificar quais jogos de sua biblioteca são considerados "verificados", "jogáveis" ou "não suportados". A mais fácil destas ferramentas é naturalmente a oficial, onde você pode ver rapidamente quais de seus jogos se encaixam nestas categorias.

É bom poder ver estas coisas de relance e o Boiling Steam criou um belo gráfico para fazer exatamente isso.

De acordo com esse post, existem atualmente mais de 2.400 jogos considerados "jogáveis" no console de jogos portátil. Mais importante ainda, você pode ver uma subida íngreme no número de jogos compatíveis desde o lançamento do Steam Deck.

Estes dados foram coletados do SteamDB e também é possível ver o total de jogos verificados e jogáveis também no Protondb.

O futuro certamente está procurando por Steam Deck.

Escrito por Adrian Willings.