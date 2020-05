Como configurar o Google Stadia no OnePlus 8/8 Pro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google lançou o suporte ao Stadia para vários aparelhos nos últimos meses, e uma nova inclusão é a série OnePlus 8. Agora é claro que agora, se você possui um OnePlus 8 ou OnePlus 8 Pro, pode jogar jogos com qualidade de console no seu smartphone com um controlador de jogo adequado.

Stadia é a tentativa do Google de competir com o serviço xCloud da Microsoft e outras plataformas de jogos na nuvem. Inicialmente, foi lançado como um sistema que vincula um controlador dedicado a um dispositivo Chromecast Ultra, com aparelhos Pixel também suportados. Agora, está sendo lançado para ainda mais telefones Android e, com a assinatura do Stadia Pro, é relativamente barato começar a jogar jogos adequados no seu smartphone.

Se você possui um OnePlus 8 ou 8 Pro , pode começar imediatamente e não pode ser mais fácil seguir em frente.

Procure por Stadia na Play Store e instale-o

Abra o aplicativo e clique em Introdução

Confirme sua conta do Google

Digite o código do convite se você tiver um

Escolha seu avatar e crie um nome de jogador

Definir configurações de privacidade

Inscreva-se para o teste / inscreva-se

Portanto, o primeiro passo é bem simples, basta encontrar e instalar o aplicativo Stadia na Play Store. Quando você o inicia pela primeira vez, você precisa passar por um breve processo de configuração que requer a seleção da sua conta do Google, a inserção de qualquer código de convite que você possa ter e a escolha de um Avatar. Você também precisará escolher um nome de jogador do Stadia antes de continuar jogando.

Nesse ponto, você será solicitado a ter suas preferências de privacidade. Por exemplo, quem pode ver que você está online, ou convidá-lo para jogos ou ver quais jogos você está jogando. Você pode configurá-lo para ninguém, amigos, amigos e seus amigos ou todos. Por fim, você escolhe iniciar uma avaliação gratuita ou se inscrever para uma assinatura.

Atualmente, o Stadia Pro - o plano de assinatura paga - está disponível gratuitamente por dois meses, incluindo acesso a jogos gratuitos. Então esse é um ótimo lugar para começar.

Embora você possa usar o controlador oficial do Google, se quiser, não precisa. Os controladores sem fio Xbox One e PS4 mais recentes têm recursos Bluetooth, e você pode conectar um deles ao emparelhá-lo ao Bluetooth do seu telefone.

Coloque seu controle sem fio Xbox One ou PS4 no modo de emparelhamento

Vá para Configurações> Conexão Bluetooth e dispositivo

Toque em Bluetooth agora Emparelhar novo dispositivo

Selecione seu controlador na lista de dispositivos

Para colocar o seu controle Xbox no modo de emparelhamento, basta ligá-lo usando o grande botão inicial X na frente e pressione e segure o pequeno botão de emparelhamento na borda superior. O botão inicial começará a piscar.

Para colocar seu controle PS4 no modo de emparelhamento, você deve pressionar e segurar o botão PlayStation e o botão Compartilhar simultaneamente por alguns segundos e aguardar a luz começar a piscar.

Depois de fazer isso, você pode conectar-se a qualquer um dos controladores no menu Bluetooth do telefone, como emparelhar um conjunto de fones de ouvido.

Na tela inicial do aplicativo Stadia, você será convidado a experimentar alguns jogos, mas se você clicar na guia Loja no canto inferior esquerdo, poderá ver a galeria completa de títulos disponíveis. Se você é um assinante do Stadia Pro, terá acesso a vários títulos gratuitos aos quais sua assinatura o acesso.

Para ter acesso a esses jogos, basta tocar em Reivindicar nos que você deseja jogar.

Depois de reivindicar um título, você pode reproduzi-lo simplesmente tocando nele, garantindo que o menu suspenso mostre Este dispositivo e pressione o grande ícone Reproduzir no meio. Como você está transmitindo esses jogos, os jogos em si não ocupam muito espaço em seu telefone.

Presumindo que você tenha um controlador conectado, agora você está pronto para começar. Apenas jogue.