Nvidia reimagines Portal com traçado de raio e DLSS

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Nvidia revelou o Portal com RTX, que é uma reimaginação do icônico videogame da Valve com gráficos melhorados que naturalmente incluem traçado de raio completo e muito mais.

O Portal com RTX está pronto para ser gratuito para qualquer um que já possua o jogo original e estará disponível para download como DLC para aquele jogo.

Ele foi carinhosamente criado pela Nvidia's Lightspeed Studios e estará disponível no dia 8 de dezembro. O portal com RTX está pronto para oferecer a melhor experiência com as últimas placas gráficas Nvidia da série 40 graças ao DLSS 3, mas também rodará o DLSS 2 em suas placas anteriores da série 30.

Nvidia diz que com o DLSS 3 os usuários poderão obter 2,8 vezes o desempenho, proporcionando uma experiência suave e, ao mesmo tempo, desfrutando completamente daquelas texturas de alta resolução e iluminação com traços de raios.

Para celebrar o lançamento, Nvidia está realizando uma festa especial ao vivo no dia 6 de dezembro com um olhar nos bastidores da construção do jogo, assim como a jogabilidade, brindes para o jogo e muito mais. Se você se sintonizar para ver a ação você terá a chance de ganhar as placas gráficas Nvidia GeForce RTX 4090 e GeForce RTX 4080.

Escrito por Adrian Willings.