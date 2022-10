Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Nvidia ampliou a lista de títulos disponíveis em sua plataforma de jogos em nuvem que funcionam com controles de toque.

A GeForce Now já ofereceu alguns controles na tela para jogadores móveis antes - a saber, na Fortnite e na Genshin Impact. Entretanto, está expandindo essa lista para incluir mais uma série de jogos que funcionarão sem um joypad no telefone e no tablet.

Estes incluem Trine 2, Slay the Spire e Dota Underlords. Há também alguns jogos que funcionam com controles de toque apenas no tablet, incluindo Shadowrun Returns, Talisman: Digital Edition, e Magic: The Gathering Arena.

Você pode encontrar a lista completa de jogos com controle por toque abaixo:

Móvel e tablet

Dota Underlords (Vapor)

Fortnite (Jogos Épicos)

Genshin Impact (HoYoverse)

Para a brecha (Jogos a vapor e épicos)

Papéis, por favor (Vapor)

Matem o Espião (Vapor)

Simulador de mesa (Vapor)

Trígono 2: História completa (Vapor)

Somente Tablet

Portal do Construtor de Pontes (Steam)

Chuteiros de Porta (Vapor)

Magia: A Arena do Encontro (Wizards.com e Epic Games)

Marcha dos Impérios (Steam)

Trem Monstruoso (Vapor)

Shadowrun Returns (Jogos a vapor e épicos)

Talismã: Edição Digital (Vapor)

ANvidia GeForce Now trabalha com seus próprios jogos comprados em diferentes lojas digitais suportadas, tais como Steam e Epic Games Store. Algumas, como a Fortnite, são livres para jogar.

O aplicativo GeForce Now para Android agora também aciona uma nova linha de controles Mobile Touch onde você pode encontrar jogos suportados. O aplicativo para Android agora também inclui suporte Apaptive VSync para jogos selecionados para melhorar o desempenho.

Escrito por Rik Henderson.