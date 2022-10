Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Nvidia melhorou a resolução de sua camada GeForce Now RTX 3080 ao rodar através de um navegador Chrome.

Os membros do plano de assinatura mais alto agora podem transmitir até 1600p e 120fps quando jogam através do Chrome. O mesmo é verdade com vários jogos de Chromebooks centrados no jogo lançados na semana - o Acer Chromebook 516 GE, Asus Chromebook Vibe CX55 Flip e o Lenovo Ideapad Gaming Chromebook.

Os Chromebooks aproveitam ao máximo a resolução e o aumento da taxa de atualização graças a seus displays devidamente equipados. Eles também têm tecnologia Wi-Fi 6E a bordo, portanto podem transmitir as imagens melhoradas sem problemas.

Um navegador Chrome era anteriormente limitado a 1440p ao jogar GeForce Now, mesmo para membros RTX 3080.

A plataforma de jogos em nuvem daNvidia tem três níveis de adesão - livre, prioritário e o RTX 3080 acima mencionado.

O plano gratuito lhe dá uma hora de jogo de cada vez em uma plataforma de jogos "básica". Prioridade de seis horas em uma configuração RTX com um rendimento máximo de 1080p 60fps - custa £8,99 / $8,99 / EUR9,99 por mês.

A plataforma RTX 3080 é consideravelmente mais cara, a £17,99 / $19,99 / EUR19,99 por mês. mas roda jogos em uma plataforma de PC com gráficos RTX 3080 (daí o nome), oferece oito horas de jogo por sessão, e melhores gráficos e taxas de quadros. Você pode realmente obter até 4K HDR no plano ao jogar através de um dispositivo de TV Nvidia Shield.

Todos os jogos jogados na GeForce Now são seus próprios, pois dá acesso a mais de 1.400 títulos disponíveis em Steam, Epic Games Store, GOG e outras frentes de lojas digitais. Muitos jogos gratuitos também estão incluídos.

Escrito por Rik Henderson.