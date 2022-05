Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nvidia atualizou seu serviço GeForce Now para incluir jogos 4K 60fps para PC e Mac pela primeira vez, mais 120fps para dispositivos Android de 120Hz.

Ambas as adições são exclusivas aos membros da GeForce Now RTX 3080 - o nível mais bem pago do serviço - mas é bom ver que ela continua a expandir suas capacidades.

O serviço agora utiliza a tecnologia DLSS da Nvidia para melhorar o desempenho enquanto mantém altas taxas de quadros. Ele usa AI para super amostras de imagens para garantir imagens nítidas e detalhadas sem impacto no refresh. Isto só é possível com servidores rodando as GPUs RTX de última geração.

Os dispositivos Android confirmados como compatíveis com os jogos 120fps incluem o Samsung Galaxy S22, S22 Ultra, Galaxy Z Fold 3, Flip 3, e OnePlus 9 Pro.

Uma assinatura Nvidia GeForce Now RTX 3080 custa £17,99 / $19,99 / EUR19,99 por mês ou £89,99 / $99,99 / EUR99,99 por 6 meses quando paga adiantado.

Você pode optar por jogar de graça, embora você esteja limitado ao tempo de jogo e ao tipo de equipamento de jogo oferecido. Uma assinatura GeForce Now Priority também está disponível por £8,99 / $8,99 / EUR9,99 por mês, o que permite jogos RTX e traçado de raio, mas não as mais altas resoluções/taxas de quadros em todas as máquinas.

Você pode saber mais sobre o serviço de jogos Nvidia GeForce Now em nosso guia prático aqui.

Escrito por Rik Henderson.