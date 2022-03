GeForce RTX 3090 Ti da Nvidia pode ser lançada este mês

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Ouvimos muito pouco sobre a mais nova placa de vídeo principal da Nvidia desde que foi apresentada na CES 2022 . Agora, informações sobre a data de lançamento do RTX 3090 Ti vazaram.

De acordo com as últimas informações que vieram à tona, o lançamento está previsto para acontecer ainda este mês. Esta informação também vem da documentação oficial que foi enviada aos parceiros da Nvidia e mostra que será anunciada e disponível para compra no mesmo dia. E isso é 29 de março de 2022.

A GeForce RTX 3090 Ti foi originalmente planejada para ser lançada em janeiro, mas foi adiada. Algo com o qual estamos acostumados nos últimos dois anos.

Há rumores de que esta não era a falta usual de chips, mas sim um problema com a memória GDDR6X incluída no cartão que precisava ser corrigido antes que pudesse ser enviado aos revisores.

A VideoCardz relata que viu a documentação embargada e que mostra que não apenas o cartão de edição do fundador estará disponível no final de março, mas também modelos personalizados. O que não foi revelado, porém, é o preço. Embora, como seria de esperar, seja provável que seja alto, especialmente com as especificações esperadas.

Essas especificações são naturalmente de ponta, considerando o design principal desta nova placa gráfica. A Nvidia GeForce RTX 3090 Ti está configurada para incluir 10.752 núcleos CUDA (o 3090 tinha 10.496). Diz-se também que suporta clock de memória de 21 Gbps com largura de banda máxima superior a 1 TB/s. Há rumores de que será, mais importante, a primeira placa a apresentar um conector de alimentação PCIe Gen5 de 16 pinos e ter um consumo de energia enorme de 450 watts.

Não teremos que esperar muito para saber mais.

Escrito por Adrian Willings.