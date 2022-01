Como jogar Fortnite no iPhone e iPad

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Fortnite foi retirado da Apple App Store há quase um ano e meio e, desde então, os usuários de iPhone e iPad não conseguiram instalá-lo.

Aqueles que já o baixaram também foram deixados para trás após o lançamento do Capítulo 2, Temporada 4.

Os usuários do Android conseguiram instalar o aplicativo Fortnite em seus dispositivos móveis carregando-o no aplicativo Epic Games - circunavegando assim a Google Play Store - mas os proprietários de dispositivos da Apple não têm essa solução.

Até agora.

Uma versão móvel e amigável ao toque do Fortnite está a caminho através do serviço de jogos em nuvem GeForce Now da Nvidia. Um beta fechado por tempo limitado será lançado em breve e você pode fazer o pré-registro para jogar aqui .

Aqui está o que você precisará para fazê-lo funcionar quando ele chegar.

Uma versão sensível ao toque do Fortnite será lançada em formato beta fechado no GeForce Now em breve. Isso significa que poderá ser jogado em dispositivos Android por meio do aplicativo GeForce Now nativo (se você não quiser carregar o jogo em si) e no iPhone e iPad por meio de uma solução alternativa do Safari.

Veja como instalar o GeForce Now no seu dispositivo iOS ou iPadOS:

- Primeiro, abra o Safari no seu iPhone ou iPad, vá para play.geforcenow.com .

- Olhe na parte inferior da tela (no iPhone) ou no canto superior direito (no iPad) para ver o botão de compartilhamento. Toque nele.

- No menu de compartilhamento, role para baixo até "Adicionar à tela inicial" e toque nele.

- Clique em "Adicionar".

- Isso adicionará um ícone de aplicativo no seu dispositivo, que você pode mover para onde quiser.

- Toque no novo ícone do GeForce Now e você verá os termos e condições do GeForce Now. Concorde com eles.

- Faça login ou registre-se em uma conta GeForce Now por meio do ícone do usuário no canto superior direito. Conecte-se.

- Agora você pode precisar sincronizar seu Steam e, mais importante para Fortnite, uma conta da Epid Games Store por meio do menu de configurações.

GeForce Now é o serviço de jogos em nuvem da Nvidia que está disponível em vários dispositivos, incluindo dispositivos móveis, PC, Mac, Chromebook, Nvidia Shield TV e várias TVs inteligentes.

É um serviço de associação pago, embora também haja uma opção gratuita. A associação gratuita é limitada, porém, você só pode jogar por até uma hora de cada vez antes de ter que sair e fazer login novamente. Ele também joga jogos em um equipamento básico de jogos para PC na fonte, e você pode ter que esperar pelo acesso.

A associação prioritária custa £ 8,99 / $ 8,99 / € 9,99 por mês e oferece uma experiência aprimorada. O PC possui uma placa gráfica RTX, capaz de ray tracing, com jogos de até 1080p 60fps. Também estende o limite de jogo para seis horas.

Finalmente, um plano de associação RTX 3080 também está disponível, oferecendo os melhores gráficos para até 1440p a 120fps, além de até oito horas de reprodução. No entanto, ele também vem com um preço premium, por £ 89,99 / $ 99,99 / € 99,99 para uma assinatura de 6 meses.

Além do Fortnite, o GeForce Now suporta um catálogo cada vez maior de jogos. Ao contrário de outros serviços de jogos na nuvem, você o vincula a uma conta normal do Steam, Epic Games Store ou outra loja digital de PC e pode jogar os jogos que comprou neles. Muitos jogos gratuitos também estão disponíveis.

Você pode descobrir mais sobre o serviço de jogos na nuvem em nosso recurso útil aqui: O que é Nvidia GeForce Now, é gratuito e com quais dispositivos funciona?

