(Pocket-lint) - Enquanto a Nvidia usou o CES 2022 para revelar sua GPU básica, a RTX 3050 , foi a placa de primeira linha da empresa para 2022 que atraiu mais interesse.

Mas enquanto a placa de vídeo GeForce RTX 3090 Ti foi anunciada, a especificação completa ainda não foi revelada - teremos que esperar até o final de janeiro para a promessa de uma revelação completa.

É provável que seja o GPU final de processo de 8 nm da Nvidia antes de acelerar para o processo de tecnologia mais recente. Mesmo assim, a RTX 3090 Ti é uma superpotência de uma placa de vídeo: visualmente ela se parece com a RTX 3090 existente, mas por dentro vai abarrotar 24 GB GDDR6X de RAM, rodando a 21 Gbps.

É uma enorme quantidade de memória dedicada, que é quase oito por cento mais rápida do que a placa existente, o que significa que os compradores serão capazes de extrair o máximo de suas experiências de jogos 4K com as taxas de quadros mais altas possíveis.

A Nvidia diz que o RTX 3090 Ti oferecerá 40 TFLOPS de desempenho gráfico, um salto de 10 por cento sobre os 36 TFLOPS do 3090.

Tudo isso exigirá energia, é claro, com vários rumores de que uma fonte de alimentação de 1000W ou mesmo 1200W pode ser necessária para rodar esta besta.

Não é apenas o desempenho e a potência que provavelmente serão grandes: há rumores de que o preço pedido está em torno da marca de US $ 1.999. Saberemos com certeza quando a empresa revelar detalhes mais completos no final de janeiro ...