A maior das maravilhas do inverno do mundo está agora no Minecraft

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nvidia fez parceria com a instituição de caridade para crianças do Great Ormond Street Hospital para criar a maior das maravilhas do inverno de todos os tempos, tudo construído em Minecraft.

Esta é uma experiência interativa da gruta do Papai Noel e das maravilhas do inverno que abrange 38 hectares de espaço virtual. Tudo criado com amor no Minecraft.

A experiência inclui várias referências ocultas a filmes clássicos de Natal e também uma recriação completa do hospital Great Ormond Street.

Não é apenas para mostrar o que é possível com RTX Minecraft também. Pois a experiência também faz parte de um esforço para arrecadar dinheiro para a caridade. Os usuários podem doar no hospital virtual ou diretamente por meio deste link . Essas doações ajudarão crianças gravemente enfermas a se aproximarem de estar em casa neste Natal.

Para experimentar a experiência do país das maravilhas do inverno, você só precisa seguir estas etapas simples. Embora você precise executar uma placa gráfica RTX para fazer isso:

Baixe o GeForce Experience e instale os drivers GeForce mais recentes Certifique-se de ter uma GPU GeForce RTX instalada no seu PC Baixe e instale a versão mais recente do Minecraft para Windows Baixe o NVIDIA RTX Winter World, aqui: https://www.planetminecraft.com/project/nvidia-rtx-winter-world Localize o arquivo baixado e clique duas vezes O Minecraft para Windows abrirá e uma caixa de diálogo na parte superior da tela permitirá que você saiba quando o mundo está instalado Clique em Reproduzir> Criar> Role até o final da seção 'modelos importados' e clique em Christmas Adventure RTX Clique em Criar e a aventura de Natal começará Para verificar se Ray Tracing e DLSS estão habilitados: Vá para Configurações> Vídeo> role para baixo e certifique-se de que Upscaling e Ray Tracing estão habilitados. Dependendo da GPU RTX que você tem, você pode aumentar a distância de renderização de Ray Tracing de 8 partes nas configurações de vídeo

Nenhuma das maravilhas do inverno estaria completa sem uma árvore de Natal bem iluminada e colorida. Então, naturalmente, esta é uma adição ao Minecraft que vem completo com presentes embaixo.

Uma parte lógica da construção do país das maravilhas do inverno beneficente é a adição do Hospital Great Ormond Street em formato virtual.

Top jogos PS4 2021: os melhores jogos PlayStation 4 e PS4 Pro que todo jogador deve ter Por Rik Henderson · 20 Dezembro 2021

O que há para não amar em um boneco de neve gigante completo com um chapéu de Papai Noel e um presente enorme?

É uma época do ano maravilhosa. Ainda melhor quando você não precisa sair no frio congelante para ver um boneco de neve. Mesmo um que outra pessoa construiu.

Também não é todo dia que você vê um boneco de neve bem iluminado.

Existem muitas coisas para explorar no país das maravilhas virtual. Incluindo vários cantos e fendas que valem a pena dar uma olhada.

Abra caminho pelas maravilhas do inverno e encontre uma fábrica repleta de presentes e pequenos trabalhadores ocupados para o Natal.

As vistas são completas com a London Eye reimaginada na forma do Minecraft.

O país das maravilhas do inverno é dividido em três globos de neve gigantes. Um você encaixota o topo de um deles nesta foto.

Os cenários dentro dos três globos incluem uma das maravilhas do inverno, a vila do Papai Noel e um ambiente de inverno.

Diz-se que é quatro vezes maior do que a celebração sazonal do mundo real que acontece na Áustria.

Você ainda encontrará atrações escondidas como este serviço postal de pinguins. uma tenda de zoológico, com histórias jogáveis e missões do Papai Noel.

Explore o suficiente e você encontrará a casa do Papai Noel. Só não o perturbe, pois ele é um cara ocupado nesta época do ano.

Há até uma montanha-russa virtual e um lago congelado de patinação no gelo. Muito para admirar.

Fique atento enquanto explora, pois você também encontrará guloseimas ocultas como homenagens ao Ovo de Páscoa a filmes clássicos de Natal como Elf, It's A Wonderful Life e The Polar Express.

Aventure-se em lagos congelados e partes do mundo cobertas de neve para descobrir tudo o que temos para oferecer.

Como você esperaria de um ambiente criado pela Nvidia, o RTX Winter World aproveita ao máximo o rastreamento de raios. Espere ver muitos reflexos realistas, sombras e efeitos de iluminação impressionantes.

São os pequenos detalhes que o fazem realmente brilhar. Como as janelas iluminadas individualmente e os edifícios cuidadosamente construídos.

Não se esqueça de que tudo isso é para as crianças. Portanto, doe para a caridade, se puder.