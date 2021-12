A Nvidia quer testar seu objetivo para ter a chance de ganhar grandes prêmios

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Por um tempo, a Nvidia tem empurrado a mensagem de que "frames ganham jogos" com a ideia de que FPS mais alto significa mais vitórias para o jogador.

Com o equipamento certo, incluindo uma placa de vídeo de última geração (naturalmente) e um monitor de jogos com taxa de atualização rápida , os jogadores podem obter a vantagem sobre a concorrência e ganhar com mais frequência.

Recentemente, o gigante da tecnologia de jogos também defendeu a ideia de que a latência do sistema também pode ter um grande impacto. A latência causada pelo seu sistema, monitor e periféricos pode resultar em uma experiência ruim e pode ser a razão pela qual você não está ganhando e perdendo as fotos que achava que deveria.

Latência é o tempo que leva para os cliques do mouse aparecerem como ações do jogo (por exemplo, disparar uma arma). Várias coisas podem impactar negativamente o tempo que isso leva para acontecer e uma resposta fraca pode realmente arruinar sua diversão.

O Nvidia Reflex tem sido uma forma pela qual a Nvidia tem ajudado os jogadores a lidar com esse problema, mas agora quer mostrar a você a diferença que a latência pode ter em seus jogos. Se você se envolver, poderá ter a chance de ganhar alguns prêmios de jogos bastante pesados, incluindo placas de vídeo, monitores de alta taxa de atualização e muito mais!

A partir de 14 de dezembro por uma semana, o Aim Trainer da KovaaK é gratuito para jogar. Inicie o jogo e você encontrará uma opção de Experimentos da Nvidia enterrada nas configurações de lá. Pule para isso e você pode experimentar o modo para sentir como é a latência e o impacto que ela tem em suas habilidades. Você precisará de uma GPU GeForce série 900 ou mais recente para participar, mas poderá comparar sua pontuação com a de influenciadores e outros nas tabelas de classificação.

Este experimento força certos níveis de latência no jogo para mostrar quanto impacto ele tem. Tente seu objetivo nos vários modos e veja como você marca. Em seguida, envie sua pontuação. Só de participar você tem a chance de ganhar um dos prêmios, então vale a pena participar só por isso.

Baixe e inicie o Aim Trainer do KovaaK no Steam. Uma vez iniciado, você deverá ver "Experimentos da Nvidia" no menu principal no meio da tela. Clique nele e, em seguida, crie e faça login em sua conta Meta.

Você pode então tentar os modos Latency Flicking e Latency Frenzy para testar sua pontaria e tentar obter uma pontuação alta. Você não precisa de uma pontuação alta para ter uma chance de ganhar e 27 pessoas serão selecionadas aleatoriamente para ganhar um prêmio.