A escassez de GPU continuará ao longo de 2022, de acordo com a Nvidia

(Pocket-lint) - A Nvidia acha que não veremos muitas melhorias na escassez de GPU no futuro próximo e espera que os problemas de fornecimento permaneçam durante todo o próximo ano.

Em uma entrevista ao Yahoo Finance, o CEO da Nvidia , Jensen Huang, compartilhou sua visão "Acho que no próximo ano, a demanda vai exceder em muito a oferta. Não temos nenhuma solução mágica para navegar na cadeia de abastecimento", disse ele ao Yahoo.

Anteriormente, a CEO da AMD Lisa Su estava mais otimista sobre a situação, ela disse que espera que a situação melhore no segundo semestre de 2022. A Intel , no entanto, avalia que não veremos oferta e demanda mais equilibradas até 2023, no mínimo .

Existem muitos fatores que contribuem para a escassez e vimos problemas de fornecimento semelhantes com o PS5 . Isso leva inevitavelmente a escalonamentos e aumentos de preços em todas as áreas, o que torna cada vez mais difícil para os jogadores que desejam fazer um upgrade.

Também vimos inúmeros atrasos graças aos problemas de abastecimento, recentemente a Valve teve que adiar o lançamento de seu Steam Deck por meses, perdendo a janela de Natal. O mesmo vale para o peculiar console portátil Playdate .

Embora o aumento da demanda tenha feito maravilhas para os fabricantes de chips financeiramente, os clientes não estão tão felizes. Já se passou bem mais de um ano desde que a escassez começou e, com o consenso de que temos pelo menos mais um ano pela frente, os jogadores de todos os lugares estão compreensivelmente frustrados.