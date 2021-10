Os proprietários do Xbox Series X / S podem jogar jogos para PC através do GeForce Now

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os proprietários de Xbox Series X / S e Xbox One poderão jogar jogos de PC por meio da plataforma de jogos em nuvem GeForce Now da Nvidia a partir de hoje.

Uma atualização para a versão do navegador do GeForce Now significa que ele funcionará com o navegador Microsoft Edge para Xbox . Portanto, faça login em sua conta Nvidia e você poderá jogar em suas bibliotecas Steam, Uplay, Epic Games Story ou GOG.

Ainda não conseguimos testá-lo, mas soubemos que é um pouco complicado colocá-lo em funcionamento e apresentar algumas pequenas limitações. No entanto, recentemente jogamos jogos do Stadia por meio do navegador, então esperamos que seja uma experiência semelhante.

Uma dica é entrar nas configurações de exibição do seu Xbox, clicar em "video fidelity & overscan" e desmarcar "apps can add a border". Dessa forma, um jogo na nuvem será executado sem bordas pretas.

Top jogos PS4 2021: os melhores jogos PlayStation 4 e PS4 Pro que todo jogador deve ter Por Rik Henderson · 17 Abril 2021 Reunimos uma lista de jogos que vale a pena adicionar à sua biblioteca, com muitas pechinchas disponíveis também.

A atualização beta do GeForce Now chega logo após a Nvidia lançar uma nova camada para seu serviço de jogos em nuvem . O novo nível RTX 3080 é bastante caro - em £ 89,99 / $ 99,99 / € 99,99 para acesso de 6 meses, mas você pode jogar em hardware que supera em muito as capacidades de um Xbox Series X.

Nem todos os jogos de PC estão disponíveis no GeForce Now, mas tem mais de 1.000 disponíveis com mais adicionados o tempo todo. E você pode conectar um mouse e teclado ao seu Xbox para jogar títulos que não possuem controles de gamepad padrão.

O próprio Xbox também adicionará jogos para PC ao seu próprio serviço Cloud Gaming em breve. Os proprietários de consoles Xbox no programa Insider já podem testar a plataforma em suas máquinas.