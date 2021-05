Nvidia sobre questões de estoque RTX: "A demanda tem sido sem precedentes"

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A pandemia em curso afetou claramente todas as nossas vidas, algumas muito mais do que outras. Ele também continua afetando o mundo da tecnologia, sendo a indústria de jogos apenas uma a ter sido atingida pela escassez global de semicondutores.

A Sony não consegue fazer consoles PlayStation 5 suficientes para atender à demanda, o mesmo é verdade para a Microsoft e o Xbox Series X e S. Então, na esfera dos jogos para PC está a Nvidia . Suas placas gráficas da série 30 mais recentes estão provando ser tão elusivas - esgotando quase que instantaneamente cada vez que chegam às lojas online.

Pocket-lint conversou com o chefe de relações públicas do consumidor europeu da Nvdia, Ben Barraondo, para descobrir por que esse é o caso: "Quando olhamos para o impacto que a pandemia teve na tecnologia em geral, eu diria que o impacto mais óbvio é ele acelerou o que as pessoas estão fazendo. Ele acelerou certos hábitos de compra ", ele nos explicou no último episódio do Pocket-lint Podcast .

"Eu certamente acho que os jogos são aqueles em que as pessoas estão investindo mais em suas plataformas de jogos do que nunca.

"Por causa disso, as pessoas estão realmente fazendo algumas coisas. Um, significa que o chip mais importante dentro de um PC se tornou a GPU. E dois, significa que as pessoas estão gastando mais em seu equipamento, sejam componentes de última geração ou um laptop de ponta ligeiramente superior.

"Então, quando olhamos para a demanda e quantas GPUs estamos vendendo, eu diria que a demanda foi 100 por cento sem precedentes."

Mesmo sem a pandemia, porém, as vendas de placas Nvdia aumentaram, especialmente graças à série RTX, com rastreamento de raios, DLSS e outras tecnologias inovadoras que outros (e consoles) estão começando a recuperar.

"Temos tentado nosso melhor para colocar mais e mais estoques nos varejistas. Mas, da mesma forma, quando você compara com as gerações anteriores, temos vendido mais do que nunca", acrescentou.

"O estoque está chegando lá, mas, no final das contas, as pessoas agora estão mudando para uma nova parte do que é importante para elas em termos de tecnologia. E coisas como laptops, PCs para jogos são extremamente importantes para muitas pessoas agora. É isso que você vendo o grande aumento de. "

Você pode ouvir a entrevista completa no Pocket-lint Podcast , onde também discutimos as taxas de quadros e sua importância em todas as formas de jogos, além de jogos em nuvem e GeForce Now.

Escrito por Rik Henderson.