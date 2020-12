Capturas de tela de tirar o fôlego do Cyberpunk 2077 mostram a glória do RTX

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Cyberpunk 2077 tem feito ondas on-line há algum tempo. Talvez o jogo mais badalado de 2020, ele passou por várias fases, incluindo ser adiado várias vezes para ser lançado, mas foi crivado de bugs no console. Isso, por sua vez, levou a ofertas de reembolso tanto no Xbox quanto no PlayStation .

No entanto, no PC, as coisas têm sido muito mais divertidas, especialmente para aqueles de nós que têm a sorte de ter um PC poderoso o suficiente para aproveitá-lo ao máximo.

Em configurações gráficas máximas, Cyberpunk é realmente uma beleza, com fantástica atenção aos detalhes e excelente iluminação realista graças à tecnologia de rastreamento de raios da Nvidia . Temos jogado o jogo com um MSI RTX 3080 Suprim X emprestado e tem sido glorioso.

squirrel_widget_3770316

Para mostrar o quão incrível pode parecer, estivemos nos ocupando capturando todos os tipos de fotos do jogo durante nossas várias sessões de jogo com o Cyberpunk 2077. Esses são os resultados gloriosos para sua diversão.

Keanu Reeves como Johnny Silverhand

A menos que você tenha dormido sob uma rocha, provavelmente já sabe que Keanu Reeves aparece em Cyberpunk 2077 como Johnny Silverhand. Ele pode não ser o personagem principal, mas certamente é uma parte regular do jogo e também divertido.

Sua semelhança é maravilhosamente capturada no jogo, com vários aprimoramentos para tornar as coisas interessantes, é claro. Aqui estamos nós com ele no deserto resgatando um casulo que já esteve na lua.

Agora entrando na cidade noturna

O mundo do jogo de Cyberpunk 2077 se passa em Night City, um local fictício abençoado com todos os tipos de paisagens variadas.

Viaje longe o suficiente e você encontrará terrenos baldios no deserto do estilo Mad Max e longas estradas retas. Você só pode viajar até certo ponto antes de ser avisado para voltar, porque não há nada lá fora para você "ainda". Talvez uma dica para futuras expansões, embora CDProjeckt Red provavelmente esteja ocupado corrigindo bugs primeiro.

Um veculo nmade

No universo futurista do Cyberpunk, existem todos os tipos de veículos disponíveis para rasgar as ruas e as estradas de terra empoeiradas.

Nós descobrimos esta máquina de aparência bacana enquanto ajudávamos um personagem Nomad chamado Panam Palmer. Era uma das várias máquinas malvadas localizadas na base de seu clã e amamos a estética malvada.

Thornton do Panam

Quando você encontra Panam, ela está ocupada consertando este Thornton desgastado. Ela é rápida em apontar que é apenas um carro emprestado e não seu passeio habitual.

Estávamos muito ocupados admirando as vistas para nos importarmos muito. No fundo deste, você pode ver algo que vai espiar muito no Cyberpunk - anúncios massivos se estendendo no céu noturno como hologramas capitalistas gigantes.

Um brilho calmante

Um dos destaques do modo de foto do Cyberpunk é que ele funciona em quase qualquer ponto do jogo. Ou seja, mesmo se você estiver no meio de uma conversa completa com alguém sobre uma missão, trabalho ou arco da história, você pode apertar alguns botões e enquadrar uma foto incrível.

Tiramos essa captura de tela porque ficamos impressionados com a aparência incrível da luz, colocada na mesa, mas refletindo lindamente nos arredores. Fontes de luz como esta banham os arredores com um brilho convincente e aumentam a imersão.

A cidade que nunca dorme

Com o rastreamento de raios ativado para o modo psicótico e os visuais no máximo, Cyberpunk 2077 é outra coisa. Especialmente à noite, quando a cidade é banhada por luzes de neon coloridas e o brilho suave de uma expansão urbana movimentada.

O rastreamento de raios leva a algumas vistas deslumbrantes de sombras realistas e reflexos incríveis na paisagem urbana também.

Correndo para completar misses paralelas

Há muito o que fazer em Night City para mantê-lo ocupado. Também há muito para ver e o modo de foto do Cyberpunk realmente permite que você aprecie as várias vistas onde até mesmo algo tão simples como cruzar a estrada pode oferecer vistas tentadoras com efeitos de iluminação de tirar o fôlego.

Lizzies Bar

O Lizzies Bar é um dos primeiros lugares que você visita no Cyberpunk 2077. É um bar e um local onde as pessoas vão para ter experiências especiais fora de suas vidas cotidianas.

Nós apreciamos as vibrações de neon no bar e as boas-vindas da senhora de cabelo roxo seminua segurando um taco de beisebol.

Braindances e shows de luzes

Faça uma viagem dentro do Lizzies Bar e você verá um show de luzes coloridas enquanto as pessoas bebem e desfrutam de uma bela e divertida reflexão.

Esta é outra área que mostra o poder do RTX com iluminação roxa nebulosa refletindo em seus arredores.

Em outro mundo

Além de ser um show de luzes incrível, o Lizzies Bar também é uma visão interessante do futuro. NPCs podem ser encontrados por todo o prédio usando fones de ouvido com braindance e tendo experiências fora do corpo.

É perfeitamente plausível imaginar a RV se tornando assim em um futuro próximo. Uma experiência social e anti-social.

Nos dando um olhar sujo

Duas coisas nos impressionaram quando vimos esse sujeito e seu associado. Em primeiro lugar, o tamanho e brilho de seus olhos (presumimos implantes cibernéticos) e, em segundo lugar, o tom rosa incrível que as luzes próximas lançavam sobre os arredores.

Rogue Amendiares e a vida aps a morte

Outro bar em outra parte da cidade e você encontra Rogue Amendiares - um assassino que se tornou um consertador que teve um relacionamento com Johnny Silverhand naquela época e agora é dono do bar Afterlife.

Rogue é um personagem interessante com certeza. Jogando as cartas perto do peito, mas com olhos que podiam ver dentro de sua alma.

uma vida dura

A vida é difícil. Parece que até os robôs mecanizados passam por momentos difíceis. Encontramos esse cara descansando um pouco no bar Afterlife. Não temos certeza do que aconteceu com ele, mas sentimos sua miséria.

Fumar ruim

Aparentemente, ninguém se preocupou em dizer a Johnny Silverhand que fumar faz mal. Não que isso importe para ele, é claro.

Ficamos surpresos com a quantidade de pessoas que encontramos fumando no mundo Cyberpunk. Mas os carros também parecem ser movidos principalmente a gasolina, então vale tudo.

Conselheiros futuristas

Encontramos esta mulher em um beco conversando com uma máquina de venda automática de bebidas. Ela estava contando tudo sobre os problemas do namorado enquanto a máquina ouvia atentamente.

Uma descoberta pequena, mas intrigante, em um mundo interessante e cheio de maravilhas. Também gostamos de como, neste lugar escuro, essa mulher também foi iluminada pela luz da máquina.

Drenos de tempestade

Sujas e cheias de lixo, até mesmo as áreas mais úmidas da Cidade da Noite têm uma certa magnificência. Há muita diversão para se lançar em bueiros em alta velocidade também.

Motel Sunset

Não temos certeza se quereríamos ficar neste motel na vida real, especialmente considerando que há um cara vendendo armas bem na frente de uma van parecendo velha, mas mesmo assim nos divertimos quando visitamos.

Procurando por um bom tempo?

Parece que o povo de 2077 se emocionou de maneiras diferentes. Seja amarrando e plugando para uma braindance ou simplesmente indo a algum lugar, as luzes brilham em vermelho e você pode encontrar conforto nos braços de outra pessoa.

Aqui nós apenas pensamos que era um bom lugar para relaxar banhado pelas luzes da vida noturna.

Diga ao barman seus problemas

Outro residente do Lizzies Bar, esse sujeito sem dúvida tem algumas histórias para contar sobre as coisas que viu e ouviu enquanto cuidava do bar. O que nos impressionou, porém, foi como ele realmente iluminou o ambiente. Ou foi o contrário?

Telefone do panam

Outra imagem marcante de Panam se destaca graças ao brilho de seu telefone iluminando bem seu rosto.

Não conseguimos entender por que as pessoas têm telefones celulares em um mundo onde o corpo inteiro é aumentado, mas sem eles não teríamos essa foto incrível.

Um acidente misterioso

Mais do que algumas vezes, nos deparamos com cenas de acidentes ou incidentes em que a polícia isolou um trecho da rua.

Aqui, um carro tinha sido virado de alguma forma e estava caído no teto, cercado por policiais que aparentemente tomavam notas.

Ficando quente

Uma viagem até as docas e encontramos uma seção mais industrial da cidade, onde o vapor subia da beira da água e era o local perfeito para uma foto rápida. Escondido da vista está um cargueiro próximo, uma coisa enorme que se eleva sobre as barracas do mercado local.

Sentado no cais

Amamos a variedade de lugares que você pode visitar no Cyberpunk e as vistas que eles têm a oferecer. Em um minuto você está cercado por prédios altos, no próximo você está simplesmente sentado no cais, vendo o mundo passar.

Uma viso aquosa

Nem tudo é expansão urbana. Existem algumas vistas e locais muito agradáveis à beira-mar para visitar que são uma mudança refrescante do resto.

Inspirado por Stefdies

Quando descobrimos que havia uma opção de fazer V fingir de morto por uma foto, não resistimos em usar para homenagear Stefdies . Uma conta no Instagram onde uma senhora posta fotos que deveriam ser as " anti-selfies " - imagens dela deitada de bruços, aparentemente morta em locais famosos. Essencialmente, rebelando-se contra a norma de outros blogueiros de viagens que vão a lugares para obter uma foto clichê deles apenas para postar na mídia social, em vez de realmente aproveitar o local pelo que ele é.

Queríamos fazer nosso tiro igualmente comovente. Em um mundo cheio de poluição, óleo e tecnologia descartável, queríamos "morrer" em um lago de petróleo.

V morre em leo

Não se preocupe, ela não está realmente morta. Ela nem está suja.

Apenas uma rvore

Às vezes, são as pequenas coisas que fazem a grande diferença. Aqui uma mera árvore é suficiente para chamar a atenção e impressionante. O detalhe nas folhas, os ramos e a forma como a luz incide sobre ela tornam esta árvore fascinante e bonita.

Bots de guarda-costas

Encontramos este mech guardando uma casa chique nas colinas acima de Night City. Uma caveira vermelha apareceu acima de sua cabeça quando ele nos viu em algum lugar onde não deveríamos estar e logo nos arrependemos de estar lá quando ele nos eliminou.

Protesto do Fourth Walls Studio

Do outro lado da cidade, no Fourth Walls Studios, um protesto está ocorrendo. Uma estranhamente pacífica também. Não temos certeza do que se trata, mas a multidão parece estar empunhando várias faixas dizendo "o fim está próximo".

Juntando-se aos locais

Decidimos que fazia sentido nos juntarmos ao protesto. Nem que fosse para culpar a polícia que estava do outro lado da barreira.

A fina linha azul

A polícia, entretanto, foi bastante casual sobre a coisa toda. A maioria deles ficava parada olhando para a multidão e pareciam estar se perguntando o que estava acontecendo tanto quanto nós.

Peixe flutuante

Existem vários pontos em Night City onde você pode ver peixes holográficos flutuando e dançando alegremente no ar.

Nós gostamos tanto de assistir esses peixes falsos quanto do show de luzes que eles forneceram.

Scallywags

Onde quer que você vá, você encontrará pequenas gangues de pessoas perigosas. Na maior parte, eles não farão você se você não os incomodar. Então, pensamos que seria divertido tirar uma selfie com esses caras do Tyger Claw.

Uma bebida com panam

Não há como negar que as barras são as melhores fotos. Sempre há muita iluminação descolada e ambientes interessantes nesses estabelecimentos de entretenimento.

AV como nenhum outro

Uma das melhores coisas sobre qualquer RPG é fazer seu próprio personagem único. Este V é nosso, imaginamos que o seu seja muito diferente.

Avisos, avisos, em todos os lugares

Existem muitos sinais de alerta espalhados pelas ruas de Night City. Alguns falam de lugares que devem ser evitados, outros parecem estar agindo apenas como anúncios de lojas de armas. Eles certamente são cenários interessantes para fotos, se nada mais.

Um acidente e uma bootprint

Aqui estamos na cena de um acidente de veículos aéreos. Não vamos estragar dizendo como ou por quê, mas a área em si é interessante. Até a pegada da bota na lama oleosa à esquerda de nossa foto.

Vi algumas coisas

Este homem viu algumas coisas, mas uma coisa em que não está prestando atenção é o pincel em chamas ao fundo.

Corredor de armas

Este velho arruinado é um traficante de armas que foi temporariamente mantido como refém por um bando de pessoas nojentas com a intenção de matar V. Mas ele é muito tranquilo com a coisa toda. Só esperando que acabe para que ele possa continuar com sua vida.

Bicicleta de jackie

Aqui conseguimos encontrar um local perfeito para mostrar a moto de Jackie, em um local deserto, abaixo de uma luz e um cano furado que estava espalhando gás nas redondezas.

Uma sala com uma entrevista

Um quarto de hotel escuro e um homem que precisa ser interrogado. A iluminação fraca e os arredores agourentos certamente farão o truque, não é?

As sombras e reflexos de luz no cabelo do homem são certamente magníficos.

Menance Militech

Depois de despachar habilmente alguns mercenários da Militech, nós tomamos um pequeno fôlego para relaxar no trcck que eles deixaram para trás. Os despojos de guerra.

Derramamento perigoso

Outra zona isolada, felizmente fora da cidade, parece mostrar um derramamento de lixo tóxico que certamente não seria bom para a vida selvagem local.

Uma leitura leve?

Há muitos vendedores nas ruas de Night City, vendendo todos os tipos de coisas. De lojas de armas a documentos de estripadores, fornecedores de medicamentos e muito mais. Mesmo em lugares onde você não pode comprar nada, preste muita atenção aos detalhes. Basta olhar as capas dessas revistas convincentes e você verá.

Um grupo improvvel de amigos

Banhado pelo brilho das luzes da cidade, você encontrará todos os tipos de pessoas saindo juntos, incluindo este grupo improvável de amigos.

Eles parecem inofensivos, então decidimos nos sentar ao lado deles para tirar uma ou duas fotos.

temperamental

Quando as ruas estão úmidas, os reflexos são ainda mais impressionantes. As luzes refletem em todas as superfícies, refletindo as cores de maneiras agradáveis.

Deixa eu ver seu ferro

Este sujeito administra uma das muitas lojas de armas em Night City. Ele conhece o seu negócio e está disposto a lhe vender as mercadorias, desde que você tenha os Eddies.

Irmo mais velho est assistindo

Junto com os outros avisos, parece que o futuro está repleto não apenas de perigos, mas também de constantes surpresas. Quando sua própria ótica pode escanear quase tudo de longe, é fácil imaginar que nada é realmente privado.

Panam no est feliz

Panam precisa da sua ajuda e ela não está especialmente feliz com isso, mas conseguimos capturá-la magnificamente nesta foto.

Ele de tirar o flego

Aqui está ele de novo, Johnny Silverhand, parecendo desapontado com suas escolhas de vida, mas parecendo magnífico ao fazê-lo.

Goro Takemura

Goro Takemura é um dos personagens mais interessantes de Night City. Um homem leal e honrado, ele é uma parte central da história.

Ele também é uma curiosidade e fica ainda mais intrigante quando banhado pelas luzes da Cidade.

Laterns chineses

Aqui está Goro Takemura, vagando pelas ruas noturnas, bem iluminado pelo brilho das lanternas próximas.

Escrito por Adrian Willings.