A Londres virtual nunca pareceu tão boa graças à Nvidia e à Ubisoft

(Pocket-lint) - A Nvidia reuniu uma galeria realmente impressionante de imagens mostrando o poder de suas placas gráficas RTX 3080 combinadas com Watch Dogs: Legion e configurações máximas.

A ideia disso é mostrar como os marcos e atrações no jogo parecem notavelmente semelhantes aos reais. Ainda mais com a tecnologia de rastreamento de raios da Nvidia trazendo autenticidade à iluminação, enquanto a inteligência artificial Deep Learning Super Sampling (DLSS) aumenta a qualidade da imagem e mantém o desempenho do jogo.

Ponte da Torre

Essas várias fotos lado a lado de Londres mostram uma vista da cidade de vários locais famosos com comparações diretas da visão da vida real com a criada no jogo.

Aqui você pode ver a Tower Bridge, tirada do mesmo local. Com a visão da vida real no lado esquerdo e o jogo no lado direito. A atenção aos detalhes é magnífica. Dê uma olhada de perto nas torres e você verá uma fantástica recriação das pedras artificiais. Os jogos evoluíram muito nas últimas décadas.

Camden

Essas comparações lado a lado certamente parecem mostrar o nível de detalhes em Watch Dogs: Legion. Áreas como Camden foram fielmente recriadas, embora obviamente com a vibração do mundo do jogo.

Neste local, os edifícios próximos, pontes e até mesmo árvores foram reinventados com pixels, mas também há detalhes em panfletos, graffiti e muito mais.

Palcio de Buckingham

Tivemos que olhar duas vezes para esta imagem do Palácio de Buckingham para descobrir qual era a imagem real e qual vinha do jogo.

A tecnologia de rastreamento de raios da Nvidia claramente ajudou a adicionar um nível de realismo à área do jogo com iluminação e sombras críveis projetadas na estátua. A atenção aos detalhes na cantaria também é notável.

Palcio de Buckingham

Outra foto de um ângulo diferente no Palácio de Buckingham mostra uma vista bastante sombria do palácio à esquerda. Talvez tornando a visão da área do jogo ainda mais realista. Afinal, é sempre sombrio em Blighty.

Cmara Municipal

Na margem do rio Tâmisa fica a Prefeitura. É imediatamente óbvio qual destas é a versão do jogo, graças aos visuais futuristas. Mas ainda é um espetáculo impressionante.

London Eye

A London Eye é outro local para receber o tratamento gráfico e temos que admitir que parece ter linhas mais limpas e de alguma forma ainda mais presença na versão do jogo.

Piccadilly Circus

Piccadilly Circus certamente se parece com a configuração gráfica máxima. Iluminação excelente, edifícios precisos e detalhes que apontam para um futuro digital e hackável.

O pepino

Na verdade, é possível ver mais do Gherkin no jogo desse ângulo do que na vida real. O que é mais impressionante, porém, é a estética circundante. Os reflexos na água, a iluminação e o ambiente geral.

The Underground

A entrada do metrô em Piccadilly Circus foi estranhamente reduzida para o jogo, o que seria bastante miserável durante um trajeto movimentado.

A vista subindo as escadas é impressionante, porém, com iluminação incrível e efeitos de sombra adicionando mais realismo à área.

St. Pancras

A estação St. Pancras é outro local que você precisa olhar duas vezes para ter certeza de saber qual é real e qual é feito em jogo.

London Eye

No mundo real, a London Eye é uma visão impressionante à noite. Iluminado para que todos possam ver. É tão impressionante no jogo quanto parece. Qual é o verdadeiro?

