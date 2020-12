Minecraft com traçado de raio agora está disponível para todos os usuários do Windows 10

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você já consegue jogar Minecraft com RTX há algum tempo, mas ele está em beta há algum tempo. Para acessá-lo, você precisava de acesso especial por meio do Xbox Insider Hub e do Programa Xbox Insider da Microsoft.

Agora está disponível para todos os usuários do Windows 10. Tudo o que você precisa fazer é comprar e baixar a versão mais recente do Minecraft para Windows 10 na Microsoft Store (supondo que você ainda não o tenha). Você também pode acessá-lo através do Xbox Game Pass Ultimate .

Se você possui uma placa de vídeo Nvidia RTX , você pode aproveitar as vantagens dos visuais aprimorados e de traçado de raio que o jogo agora oferece. O rastreamento de raio é ativado por padrão e agora você verá seus mundos do Minecraft aprimorados com um pacote especial de textura de renderização baseada em física, que adiciona ainda mais melhorias gráficas.

A Nvidia diz que a combinação desta tecnologia permitirá aos jogadores "... construir cenas incríveis com iluminação, sombras e efeitos em níveis nunca vistos de detalhes e precisão ..."

Para ajudá-lo a aproveitar ao máximo os novos visuais de traçado de raio, a Nvidia trabalhou com criadores para construir 15 mundos de traçado de raio grátis. Diz-se que eles oferecem suas próprias texturas, designs e mecânicas de jogo exclusivas que os entusiastas do Minecraft irão adorar. Você pode encontrar e baixar esses mundos RTX amigáveis no Minecraft Marketplace no jogo.

A Nvidia também trabalhou com a Microsoft e a Mojang para adicionar compatibilidade DLSS ao Minecraft garantindo que mesmo com gráficos aprimorados, os jogadores ainda tenham uma ótima experiência. Se você possui uma placa de vídeo GeForce RTX 3080 ou GeForce RTX 3090, a Nvidia diz que você poderá desfrutar do Minecraft com rastreamento de raio em 4K a bem mais de 60FPS.

É importante notar que se você já faz parte do RTX Beta, você precisará abrir o Xbox Insider Hub e cancelar a inscrição do Conteúdo Insider seguindo estas etapas:

Faça backup de seus mundos, salvamentos e perfis existentes Carregue o aplicativo Xbox Insider Hub Navegue até Conteúdo Insider e clique em Minecraft Clique em Gerenciar, selecione "Cancelar Inscrição" e Concluído Aguarde alguns minutos e verifique se há atualizações do Minecraft no aplicativo da Windows Store Se você não foi atualizado, desinstale o Minecraft completamente e reinstale a partir da Windows Store E se você ainda estiver tendo problemas, desinstale o Minecraft, saia do Insider Hub, do Xbox Companion App e da Windows Store. Reinicie seu PC, faça login novamente na Windows Store e baixe o Minecraft novamente

Descubra mais sobre a versão atualizada aqui .

Escrito por Adrian Willings.