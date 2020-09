Fortnite terá suporte para Ray Tracing amanhã

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os fãs de Fortnite que jogam no PC vão receber um tratamento na forma de visuais melhorados a partir de 17 de setembro com a Nvidia apresentando o suporte a Ray Tracing para o jogo.

Fortnite está recebendo algumas atualizações visuais e melhorias de desempenho graças à adição de tecnologias como DLSS e Nvidia Reflex .

Os jogadores podem esperar para ver melhores reflexos de traçado de raio, sombras aprimoradas e ajustes impressionantes de iluminação global ao jogar no futuro. Supondo que você tenha o equipamento certo, é claro.

Fortnite está recebendo um tratamento semelhante ao Control - outro jogo que tira o máximo proveito da tecnologia Ray Tracing da Nvidia. Os novos efeitos significam que você verá reflexos mais realistas na superfície da água no jogo, sombras aprimoradas em todo o mapa que mudam dinamicamente com as mudanças de horário do dia no jogo, melhor Oclusão de Ambiente e muito mais.

Se você tem as mais recentes placas de vídeo RTX Nvidia, você também verá alguns aumentos de desempenho graças à tecnologia DLSS, que usa inteligência artificial para aumentar seu FPS enquanto gera visuais bonitos e nítidos.

Além de melhorias visuais, os usuários da Nvidia também receberão suporte para Nvidia Reflex com a nova atualização, o que significa que você verá uma redução de latência e será capaz de atingir alvos inimigos mais rapidamente, reagir mais rápido e obter vantagem também.

Esperamos ver um patch para Fortnite em 17 de setembro com suporte a Ray Tracing e possivelmente alguns novos drivers da Nvidia também.

Escrito por Adrian Willings.