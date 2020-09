Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nvidia levantou as tampas em suas placas gráficas da série 3000 de próxima geração - e desta vez elas vêm com tecnologia Ampere para melhorar muito a velocidade e o desempenho.

A placa de última geração, a GeForce RTX 3090, é até capaz de renderização de gráficos de 8K 60fps incluindo traçado de raio.

Ele efetivamente substitui as cartas da série Titan, mas estará mais amplamente disponível.

O 3090 virá com 36 Shader-TFLOPS, 69 RT-TFLOPS e 285 Tensor-TFLOPS. Ele também pode ser especificado com até 24 GB de RAM GDDR6X e terá um preço a partir de $ 1.499 nos EUA (preço no Reino Unido ainda a ser revelado).

Espere encontrá-lo na Nvidia e em outros varejistas selecionados a partir de 24 de setembro.

Um pouco abaixo na escada vem a Nvidia GeForce RTX 3080 - uma substituição direta da 2080.

Ele terá o preço de $ 699 e estará disponível a partir de 17 de setembro. Suas especificações principais são 30 Shader-TFLOPS, 58 RT-TFLOPS e 238 Tensor-TFLOPS. Além disso, há 10 GB de RAM GDDR6X.

E, finalmente, um RTX 3070 também estará disponível, com preço a partir de US $ 499.

Em outubro próximo, afirma-se que é mais rápido do que o 2080 Ti, o que representa uma excelente relação custo-benefício.

Suas principais especificações são 20 Shader-TFLOPS, 40 RT-TFLOPS e 163 Tensor-TFLOPS. Ele também virá com até 8 GB de RAM GDDR6.

Cada uma das placas vem com tecnologia de ventilador duplo, com recursos push-pull, sugando o ar de um para o outro.

Escrito por Rik Henderson.