(Pocket-lint) - A Nvidia lançou seu serviço de jogos em nuvem GeForce Now no ChromeOS, que permite aos proprietários de Chromebooks jogar jogos AAA sem a necessidade de processamento gráfico pesado.

Lançado em versão beta, o GeForce Now se conecta com as contas Steam, UPlay, Epic Games Store e outras lojas online dos usuários e permite que muitos dos jogos comprados por meio deles sejam jogados em vários dispositivos, sem a necessidade de hardware de jogo separado.

Os usuários podem então jogar qualquer um dos jogos suportados que já possuem em um Chromebook, PC, Mac, TV Nvidia Shield ou dispositivo móvel Android. Também há planos para oferecer suporte a outros dispositivos Android TV (e as próprias TVs).

A associação vem em alguns sabores: grátis e fundadores. O último custa £ 4,99 / $ 4,99 por mês, mas não tem restrições e roda jogos em sistemas gráficos Nvidia com capacidade RTX. A adesão gratuita é limitada a uma hora de jogo por vez e você pode ter que esperar pelo acesso, pois os membros pagos são priorizados.

Um novo pacote foi lançado recentemente que custa £ 24,95 / $ 24,95 por seis meses de associação do Founders, além de um passe de batalha para o novo jogo battle royale da Ubisoft, Hyper Scape. Você também recebe itens exclusivos do jogo.

Recomenda-se que os proprietários de Chromebooks adquiram um mouse USB para jogar a maioria dos jogos.

Escrito por Rik Henderson.