Nvidia adiciona suporte ao DirectX 12 Ultimate com os drivers gráficos mais recentes

Com a atualização mais recente do Windows 10 , a Microsoft começou a se preparar para a próxima geração de jogos multiplataforma com o lançamento do DirectX 12 Ultimate. Agora a Nvidia está lançando drivers para combinar.

Esses drivers mais recentes, disponíveis via GeForce Experience , oferecem suporte ao DirectX 12 Ultimate na linha de placas gráficas RTX da Nvidia.

O DirectX 12 Ultimate visa facilitar aos desenvolvedores de jogos o aproveitamento máximo das tecnologias gráficas da próxima geração, incluindo traçado de raios , sombreamento de taxa variável (VRS), sombreamento de malha e muito mais. Isso deve facilitar para os desenvolvedores criar novos jogos usando essas tecnologias.

A Nvidia diz que essa tecnologia também fornece aos desenvolvedores uma "... base de hardware de instalação multiplataforma a ser segmentada e ferramentas e exemplos prontos para trabalhar - todos apoiados por um middleware que economiza tempo. Isso torna o desenvolvimento de jogos mais rápido e fácil. , e permite que mais desenvolvedores adicionem essas tecnologias inovadoras a seus jogos ".

O que isso significa para nós, jogadores? Bem, devemos ver a lista de jogos rastreados por raios crescer para começar. Já existem 30 jogos nessa lista e continuará crescendo também.

A Microsoft também destaca que o DirectX 12 Ultimate levará a um "alinhamento sem precedentes entre PC e Xbox Series X " em termos de tecnologias gráficas.

Enquanto isso, a combinação do suporte ao DirectX 12 Ultimate na atualização do Windows 10 de maio de 2020 e os novos drivers gráficos da Nvidia significam que os jogadores de PC têm acesso a um novo recurso projetado para melhorar o desempenho dos jogos.

Conhecida como programação de GPU acelerada por hardware, essa configuração pode ser acessada através do menu "Configurações gráficas" (pesquise pressionando a tecla Windows) e, quando ativada, pode potencialmente melhorar o desempenho e reduzir a latência, dando à GPU mais controle sobre seus memória.

Se tudo isso não for suficiente, você ficará satisfeito em saber que o driver Game Ready mais recente também oferece suporte para 9 novos monitores compatíveis com G-SYNC com uma taxa de atualização variável de base (VRR) e uma experiência de jogo mais suave. Isso inclui suporte para o gigantesco e magnífico Samsung Odyssey G9 - um monstro de jogos de 49 polegadas.