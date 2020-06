Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

As coisas estão melhorando na plataforma de jogos em nuvem da Nvidia, a GeForce Now . A Square Enix voltou ao serviço, com 14 de seus jogos disponíveis para jogar mais uma vez.

Portanto, os assinantes do GeForce Now podem reproduzir a trilogia Tomb Raider, Deus Ex: Mankind Divided, e Just Cause 3 e 4, se os tiverem em suas bibliotecas Steam.

A Nvidia também anunciou que os jogos gratuitos adicionados ao Epic Vault na Epic Games Store a cada semana também estarão disponíveis para jogar com o GeForce Now, sem nenhum custo extra. Além disso, agora sete jogos adicionais também estão disponíveis para transmissão.

Felizmente, o retorno da Square Enix abrirá o caminho para outros disponibilizarem seus jogos no serviço novamente - como Activision, 2K Games, Bethesda e Warner .

A lista completa dos jogos da Square Enix agora disponíveis no GeForce Now é:

Batalhão 1944

Sem limites

Deus Ex: Revolução Humana - Corte do Diretor

Deus Ex: A humanidade dividida

Just Cause 3

Just Cause 4

A vida é estranha

A vida é estranha 2

Ascensão do incursor do túmulo: celebração de 20 anos

Shadow of the Tomb Raider: Edição Definitiva

Sleeping Dogs: Edição Definitiva

Comandante Supremo: Aliança Forjada

As incríveis aventuras do Capitão Espírito

Tomb Raider

Os outros jogos a serem adicionados são:

Automation - O jogo Tycoon da Car Company

Espaço Duro: Quebra-navios

Paladins (Epic Games Store)

Poder das Estações

Coleção Samurai Shodown NeoGeo (Epic Games Store)

Satisfatório (Epic Games Store)

Smite (Epic Games Store)

Todos os jogos da Square Enix estarão disponíveis a partir das 21h (horário de Brasília) da noite de quinta-feira, 18 de junho.