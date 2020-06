Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Em breve, você poderá ver o serviço de jogos em nuvem GeForce Now da Nvidia em dispositivos Android TV que não seja o seu próprio Shield TV.

O changelog anexado à versão mais recente do aplicativo GeForce Now para Android revela que foi adicionado suporte beta para uma seleção mais ampla de TVs e TVs Android.

No entanto, exceto em uma caixa LG apenas na Coréia, a LG U + UHD, nenhum outro dispositivo está atualmente "otimizado" para o GeForce Now, portanto, as "experiências podem variar".

O GeForce Now é a plataforma de jogos em nuvem lançada oficialmente pela Nvidia em fevereiro, embora esteja sendo executada em outras formas e versões beta nos últimos anos.

Ele efetivamente permite que os usuários, em contas pagas ou gratuitas, acessem suas próprias bibliotecas de jogos comprados através de plataformas online como o Steam e o UPlay da Ubisoft. Esses jogos podem ser jogados em qualquer dispositivo suportado, desde que tenham uma conexão estável à Internet.

Atualmente, ele funciona nos dispositivos Shield TV da Nvidia, é claro, mas também em Mac, PC e qualquer telefone Android com 2 GB de RAM ou mais, além do Android 5.0 ou superior.

Por ser executado em servidores remotos usando gráficos GeForce RTX, ele pode oferecer o melhor desempenho disponível - incluindo rastreamento de raios em jogos suportados.

