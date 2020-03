Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Nvidia GeForce Now perdeu o apoio de outro grande editor, apenas algumas semanas após seu lançamento completo.

A plataforma de jogos em nuvem já havia perdido jogos da Activision , Bethesda e Hinterland Studio, agora a 2K Games retirou seus títulos do serviço.

Isso significa que os assinantes gratuitos e pagos do GeForce Now não podem mais jogar como Borderlands 3 , Bioshock Infinite ou Civilization VI.

"Por solicitação do editor, os títulos da 2K Games serão removidos da GeForce Now", publicou a Nvidia em seu fórum. "Estamos trabalhando com a 2K Games para reativar seus jogos no futuro."

Isso será um golpe para os membros do GeForce Now que estão transmitindo alegremente os títulos da 2K Games até muito recentemente, especialmente durante o período de teste beta do serviço.

Até o momento, não tínhamos um motivo pelo qual a editora se uniu à Activision e à Bethesda para retirar o suporte, mas Raphael van Lierop, do Hinterland, twittou em 1 de março que a decisão de seu estúdio de remover The Long Dark foi porque a Nvidia não conseguiu permissão.

Lamentamos aqueles que estão desapontados por não poder mais jogar #thelongdark na GeForce Now. A Nvidia não pediu nossa permissão para colocar o jogo na plataforma, então pedimos a eles para removê-lo. Por favor, leve suas reclamações para eles, não para nós. Os desenvolvedores devem controlar onde seus jogos existem. - Raphael van Lierop (@RaphLife) 1 de março de 2020

Felizmente, a Nvidia poderá chegar a um acordo com os vários editores e estúdios que perdeu até agora - e talvez outros que também os tenham perdido.

No momento, o GeForce Now ainda suporta centenas de outros jogos que os usuários possuem no Steam, UPlay e em várias outras fachadas de lojas digitais, por isso ainda não há necessidade de entrar em pânico. Mas se perder outras grandes marcas, sua esperança de competir com empresas como a Stadia, o Project xCloud e Shadow estará em risco.