Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Nvidia finalmente disponibilizou sua plataforma de jogos em nuvem para todos, não apenas para quem recebe convites beta.

A Nvidia GeForce Now foi lançada publicamente com dois planos, um gratuito e outro que oferece recursos e benefícios extras como parte do esquema de associação dos Fundadores. Ambos permitem o streaming de jogos 1080p60, mas o último dá acesso prioritário e executa jogos em placas gráficas RTX, em vez de alternativas padrão.

Ao contrário dos rivais de jogos em nuvem Stadia e xCloud , o serviço da Nvidia permite que os usuários joguem seus próprios jogos comprados através de plataformas digitais, como o Steam ou o Uplay da Ubisoft. Portanto, você faz login nas suas contas da loja digital através do GeForce Now e pode jogar qualquer um dos 1.000s de jogos sem realmente precisar baixá-los.

Além disso, os mesmos jogos para PC podem ser jogados em vários dispositivos, incluindo telefones Android, produtos de streaming Android Mac e Shield TV, e não apenas computadores Windows. Os Chromebooks do Google também serão suportados no final de 2020.

A versão gratuita do Nvidia GeForce Now está restrita a uma hora de jogo por vez. Considerando que, por £ 4,99 / $ 4,99 / € 5,49 por mês (durante os primeiros 12 meses), os fundadores aumentam as especificações dos gráficos RTX GeForce - incluindo rastreamento de raios - e estendem bastante suas sessões de jogo. Os membros pagos também têm acesso prioritário aos servidores.

A associação aos Fundadores também está disponível gratuitamente em uma avaliação de 90 dias, para que todos possam experimentá-la antes de pagar.

O GeForce Now funciona com velocidades de banda larga tão baixas quanto 15 Mbps (para streaming 720p60). Para o streaming 1080p60, recomenda-se ter no mínimo 30 Mbps, mas uma conexão de baixa latência a 50 Mbps é sugerida para obter a melhor experiência.

Além do suporte a mais de 1.000 jogos, que precisam ser instalados nas máquinas host da Nvidia na primeira vez em que você joga, existem centenas de jogos pré-instalados para "acesso instantâneo".

Você pode descobrir mais sobre a Nvidia GeForce Now em sua página dedicada aqui .