O que é traçado de raio e que hardware e jogos o suportam?

(Pocket-lint) - Se você é um jogador, é provável que já tenha ouvido falar de traçado de raios, mas talvez não saiba exatamente o que significa ou por que é um grande negócio. Estamos aqui para ajudá-lo a descobrir.

A Nvidia vem promovendo o rastreamento de raios desde que anunciou suas placas gráficas da série RTX 20 em 2018, mas o rastreamento de raios é muito mais do que apenas uma jogada de marketing para ajudar a vender placas de vídeo para PCs e hardware de jogos de última geração .

É uma tecnologia em desenvolvimento para aprimorar os visuais dos jogos que resulta em uma experiência de jogo muito mais envolvente, atraente e visualmente agradável.

O rastreamento de raios não é nada novo. Já existe há anos, mas só recentemente é que o hardware e a tecnologia de PC chegaram a um ponto em que o rastreamento de raios pode ser implementado de uma maneira que pode fazer uma diferença real nos seus jogos. Em tempo real.

Em sua forma mais simples, o rastreamento de raios é um sistema usado para melhorar a iluminação em jogos. Isso é feito de várias maneiras diferentes. É usado em tudo, desde reflexos a sombras, tanto no ambiente de jogo quanto em itens dentro dele. Isso inclui coisas como efeitos atmosféricos, reflexos em superfícies (água, metal, vidro) e até mesmo iluminação difusa.

A iluminação difusa é especialmente interessante porque inclui a luz refletida em superfícies e refletida em outras. Isso, na verdade, é uma fonte de iluminação indireta que ajuda a criar uma experiência mais realista. Imagine como a luz do sol incide em uma sala, em seguida, ricocheteia nas paredes e no chão e naturalmente torna a sala inteira mais brilhante. Essa é uma parte de como funciona o rastreamento de raios.

Quando o traçado de raio é totalmente implementado, você geralmente nem percebe o que está acontecendo, a menos que esteja prestando muita atenção, pois é parte da imagem completa de um ambiente graficamente deslumbrante. É apenas quando você vê uma comparação lado a lado dos jogos com ray tracing ativado e desativado que você verá a diferença que pode fazer.

Com os melhores e mais recentes processadores gráficos Nvidia, tudo isso acontece em tempo real. Isso ajuda a gerar "reflexos de alta resolução em tempo real que refletem detalhes na frente, atrás, acima e abaixo do player ou da câmera; detalhes que o jogador não conseguia ver com as técnicas anteriores."

Além de refletir luz, sombras e realces ambientais, o sistema de rastreamento de raios também pode adicionar efeitos visuais impressionantes aos personagens dentro do jogo e até mesmo aos itens que eles carregam.

Pense nos reflexos de uma lâmina de espada ou armadura de metal do jogador mostrando o mundo ao redor com um efeito de espelho, mas refletido de forma realista e em tempo real - mudando conforme o personagem se move e passa pelo mundo do jogo.

Esta demonstração criada no motor Unreal mostra muitos dos recursos de renderização de próxima geração possíveis com a tecnologia. Os efeitos nesta demonstração incluem:

Luzes de área texturizada

Sombras claras de área rastreada por raio

Reflexos traçados por raios

Oclusão de ambiente rastreada por raio

Profundidade de campo cinematográfica (DOF)

Denoising de rastreamento de raios Nvidia GameWorks

Usando esta nova tecnologia para renderizar a iluminação e criar visuais, os desenvolvedores podem criar experiências de jogo super-realistas.

Certamente será interessante ver como essa tecnologia progride em um futuro próximo. Já provamos como será o futuro dos jogos e o rastreamento de raios é mais um trampolim na direção certa.

Quando o rastreamento de raios foi anunciado pela primeira vez, estava aberto apenas para jogadores com as mais recentes placas de vídeo da Nvidia em suas máquinas de jogos. Apenas as placas da série RTX 20 eram capazes de oferecer suporte a rastreamento de raios e DLSS . Embora essa lista incluísse a Nvidia Geforce RTX 2060/2070/2080 e a 2080Ti, dificilmente era extensa.

Essas placas gráficas também são caras e colocam o rastreamento de raios fora do alcance da maioria dos jogadores, a menos que eles estejam dispostos a investir em tecnologia de ponta.

Tudo isso mudou em abril de 2019, quando a empresa anunciou que as GPUs mais antigas seriam compatíveis com o rastreamento de raios com os drivers prontos para jogos mais recentes. E assim, a lista atual de placas gráficas com capacidade de rastreamento de raio inclui:

GeForce GTX 1660 Ti

GeForce GTX 1660

Nvidia Titan Xp (2017)

Nvidia Titan X (2016)

GeForce GTX 1080 Ti

GeForce GTX 1080

GeForce GTX 1070 Ti

GeForce GTX 1070

GeForce GTX 1060 6 GB

Não são apenas desktops de jogos que suportam traçado de raio, laptops com GPUs de arquitetura Pascal e Turing equivalentes também estão incluídos na lista. Há também uma grande lista de laptops para jogos com GPUs RTX incluídas como opção de especificação. Essa lista também está crescendo constantemente.

O rastreamento de raio também não está limitado ao PC. Th e Xbox Série X e PlayStation 5 são disse para apoiar Ray Tracing.

Dito isso, é importante notar que se você deseja as melhores experiências com rastreamento de raios, então você precisará do melhor hardware. Embora as placas gráficas mais antigas agora suportem rastreamento de raio, elas terão problemas com o desempenho. As GPUs GTX antigas só podem oferecer efeitos de traçado de raios básicos com uma contagem de raios baixa. Enquanto os processadores gráficos RTX podem gerenciar efeitos muito mais complexos, com vários efeitos sendo apresentados com uma contagem de raios mais alta.

O rastreamento de raios também é um processo graficamente intensivo. Com ele ligado e as configurações no máximo, até mesmo os PCs de jogos com especificações mais altas podem ver uma queda no desempenho em termos de quadros por segundo exibidos na tela.

Você terá uma experiência de jogo visualmente impressionante, mas não será necessariamente uma experiência super suave. A Nvidia mostra até mesmo o impacto que as configurações máximas podem ter em FPS médio em várias resoluções e mesmo em 1920 x 1080 esses números estão em torno de 30FPS em GPUs GTX mais antigas. Portanto, vale a pena investir em placas de vídeo RTX, se você puder pagar.

As placas gráficas da série RTX 3000 mais recentes terão melhorias notáveis no desempenho, mesmo com o traçado de raio ativado.

O suporte para traçado de raio depende muito dos desenvolvedores que implementam os efeitos e aprimoramentos visuais enquanto elaboram seus jogos.

Muitos dos principais jogos traçados por raios são títulos AAA que também apareceram no console, mas sem o mesmo visual. A lista original de jogos que suportavam traçado de raio era bastante curta, mas está sendo constantemente adicionada.

Ajuda o fato de a Nvidia e a Intel estarem trabalhando para padronizar a API Vulkan , a fim de tornar mais fácil para os desenvolvedores de jogos adicionar suporte a ray tracing em seus jogos no futuro. Isso também significa que os jogos com traçado de raio devem chegar mais facilmente aos novos consoles com o mesmo suporte no futuro.

Fortnite agora tem suporte para rastreamento de raio junto com DLSS para ajudar nas melhorias de desempenho. Isso significa que os jogadores do Fortnite agora podem desfrutar de reflexos traçados por raios, sombras, iluminação global e oclusão de ambiente também.

O último jogo Battlefield foi o primeiro a ser lançado com suporte para traçado de raios - oferecendo visuais aprimorados e reflexos aprimorados em várias superfícies para tornar o jogo muito mais envolvente para jogadores de PC.

É isso mesmo, até o Minecraft está aproveitando ao máximo a iluminação aprimorada graças à tecnologia RTX da Nvidia. É surpreendente o que as atualizações fizeram para o jogo também.

Embora não tenha sido lançado com suporte para rastreamento de raios, o Shadow of the Tomb Raider foi atualizado com visuais aprimorados logo depois. Sombras aprimoradas, iluminação difusa e mais profundidade extra adicionada a um jogo já bonito.

Para mostrar os incríveis poderes da tecnologia de rastreamento de raios, o Nvidias Lightspeed Studios se propôs a reprojetar o clássico de jogos Quake II . Agora rejuvenescido com todos os efeitos visuais impressionantes e o rastreamento dinâmico de raios de luz pode oferecer, Quake II é uma alegria de se ver. Especialmente para jogadores com idade suficiente para se lembrar de jogá-lo pela primeira vez.

Quake II RTX é um download gratuito para dar a você um gostinho da bondade do rastreamento de raios e da diversão de detonar os inimigos.

Battlefield V pode ter sido o primeiro jogo a oferecer suporte a rastreamento de raios, mas Metro Exodus foi o primeiro jogo a integrar a tecnologia de iluminação global de rastreamento de raios em tempo real . Isso significava que o jogo poderia usar uma iluminação difusa indiretamente mais realista, bem como ajustar em tempo real conforme o ambiente mundial mudava e o dia se transformava em noite.

O lançamento mais recente da série Call of Duty inclui "uma reimaginação épica da icônica série Modern Warfare a partir do zero" com a bondade do traçado de raios como padrão .

O controle é outro forte favorito nosso. É também um dos melhores exemplos da tecnologia de rastreamento de raios da Nvidia em qualquer novo jogo com muitos destaques visuais impressionantes graças ao suporte de rastreamento de raios.

Mais brilho da franquia Wolfenstein, está chegando na forma de Wolfenstein: Youngblood. Pode ser ambientado na década de 1980, mas este jogo apresentará alguns gráficos futuristas com aprimoramentos de traçado de raios. Matar nazistas nunca terá sido tão impressionante.

Se você está pensando se o ray tracing é para você e se você deve investir em uma nova placa de vídeo ou máquina de jogos, então há boas notícias, pois a lista dos próximos jogos para PC que suportarão o ray tracing é incrível. Essa lista inclui o seguinte:

Ghostrunner promete combate rápido e violento para um jogador com uma vibração de ficção científica que é bem aprimorada com traços de raios.

Junto com a tecnologia de rastreamento de raios que está sendo usada na próxima edição de Black Ops está o uso de DLSS para fornecer taxas de quadros aprimoradas e jogabilidade mais suave também.

Call of Duty: Black Ops Cold War também contará com Nvidia Ansel, permitindo aos jogadores fazer capturas de tela em alta resolução também.

Este "jogo de plataforma 3D assustador e assustador" está definido para ser aprimorado com traçado de raios e DLSS, adicionando à vibração e à bondade do Halloween.

Cyberpunk 2077 pode ter recebido mais atenção na E3 2019 por causa do aparecimento de Keanu Reeves, mas uma coisa que não chamou a atenção o suficiente foi o fato de que este jogo está vindo com suporte a traçado de raios também .

Parece apropriado que um dos próximos jogos em nossa lista seja sobre permanecer na luz. Este é um jogo de terror indie que suporta rastreamento de raios em tempo real em masmorras geradas aleatoriamente. A iluminação e os efeitos de sombra traçados por Ray tornam este filme assustador e terrivelmente atmosférico.

O lançamento mais recente de Watch Dogs está definido para incluir rastreamento de raios em tempo real, o que certamente fará Londres parecer um pouco mais magnífica. Apenas certifique-se de absorver tudo enquanto corre pelas ruas tentando salvar a capital e recrutando seu exército de hackers e combatentes da resistência.

Chute a porta, lance um flashbang e aprecie a iluminação traçada por raios enquanto ela explode cegando os bandidos. Parece muito divertido. Ready or Not promete uma experiência autêntica que será aprimorada pela tecnologia visual aqui.

Embora já esteja disponível para compra, o Assetto Corsa, Competizione ainda não oferece suporte a traçado de raios, mas o fará em um futuro próximo. Este é um jogo de corrida realista que oferece visuais impressionantes e uma experiência de jogo incrível para fãs de emoções de alta octanagem.

À primeira vista, é difícil não confundir Atomic Heart com outro jogo Metro, especialmente com o suporte de traçado de raios que o jogo vem. Isso também ocorre em parte porque se passa em um universo alternativo no coração da União Soviética. Mas este deveria ser um jogo brilhante por si só. Criaturas estranhas, robôs e uma infinidade de armas personalizáveis certamente fazem com que este pareça intrigante, senão outra coisa. Os aprimoramentos de iluminação mostrados neste são realmente impressionantes também.

Enlisted é um MMO com o tema da Segunda Guerra Mundial que está sendo desenvolvido pela mesma equipe por trás de Cuisine Royale . Este novo atirador prometia suporte para rastreamento de raios e alguns visuais bastante impressionantes que deveriam adicionar uma atmosfera brilhante à era da Segunda Guerra Mundial.

Justice é um novo jogo vindo das costas chinesas. Este jogo está configurado para apresentar alguns reflexos traçados de raios, sombras e tecnologia Nvidia DLSS também.

O tão esperado seguimento do incrível Vampire: The Masquerade - The Bloodlines de 2004 está chegando em 2020. Ele também está chegando com suporte para traçado de raios que deve realmente ajudar a adicionar algum ambiente para becos escuros e ambientes cheios de vampiros. Mal podemos esperar para afundar nossos dentes neste!

Sword and Fairy 7 é o último da série de RPGs chineses - uma série que originalmente começou na década de 1990, mas agora está recebendo atualizações visuais realmente agradáveis com suporte para rastreamento de raios. Este também é um dos melhores exemplos de vídeo de traçado de raios em ação, pois mostra reflexos em várias superfícies, incluindo faces de pedras brilhantes, poças e a espada do personagem também.

O próximo capítulo da saga de World of Warcraft também está passando por uma revisão do traçado de raio. Significa não apenas um lançamento agradável para os fãs de World of Warcraft, mas também lindo.

Outros jogos futuros com suporte para rastreamento de raio incluem:

JX3

Mechwarrior V: Mercenários

Projeto DH

Escrito por Adrian Willings.