(Pocket-lint) - Sem a Gamescom física este ano, a Nvidia está organizando uma coletiva de imprensa apenas online, que chamou de "Experiência GeForce".

Acontece em breve - hoje, terça-feira, 1º de setembro - e poderá ser o evento de lançamento de suas placas gráficas da série RTX 3000.

Aqui estão os detalhes de como assistir ao evento ao vivo.

A Nvidia realizará seu evento online muito em breve hoje, terça-feira, 1 de setembro de 2020. Esta é a época em que começa em vários locais importantes ao redor do mundo:

Reino Unido: 17h BST

Europa Central: 18h CEST

Costa Leste dos EUA: 12h EDT

Costa Oeste dos EUA: 9h PDT

Japão: 3h JST (quarta-feira, 2 de setembro)

Você pode assistir a transmissão ao vivo do evento aqui. Atualmente é uma contagem regressiva até que o baile real comece.

Também estará disponível para visualização no canal Twitch da Nvidia e você pode verificar a página da web dedicada da empresa para outros detalhes de streaming.

De acordo com a Nvidia, este evento é o maior na vida da empresa: "Em 1º de setembro, inauguraremos uma nova era", diz.

Embora seja bastante óbvio que a Nvidia apresentará suas mais recentes placas de vídeo (ela revelou pela primeira vez a série RTX na Gamescom do ano passado), rumores dizem que devemos esperar algo igualmente inovador desta vez.

"A série RTX 3000 está sendo lançada junto com a nova arquitetura Ampere e se os rumores forem verdadeiros, haverá melhorias significativas no poder de processamento. Vazamentos anteriores surgiram sugerindo que a substituição da série RTX 3000 do Ti 2080 será de até 40 por cento mais rápido " , escrevemos em nosso rumor antes.

Tempos emocionantes.

Atualizaremos se e quando descobrirmos mais.

